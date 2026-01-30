Naši Portali
DUO ZANAS

Ovaj zagrebački bend spaja beat, vjeru i mlade, pogledajte kako zvuči 'trap s porukom'

Zagreb: Bend Zanas, hrvatski kršćanski glazbeni duo
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
30.01.2026.
u 20:00

– Naša je misija mladima ponuditi bolji izbor pjesama nego što smo ga mi sami imali. Želimo da imaju mogućnost slušati glazbu koja je moderna, zabavna i plesna, a da, pritom, nosi dobru i vrijednosnu poruku. Drugim riječima, glazbu čiji tekstovi ne moraju biti problematični, osobito iz perspektive vjere – kažu i dodaju kako svojim djelovanjem žele potaknuti i druge glazbenike na stvaranje kvalitetnih pjesama za mlade

Na prvi pogled čini se pomalo neobično, no dvojica studenata iz Zagreba odlučila su spojiti ono što na prvu možda zvuči nespojivo; trap i modernu glazbu s vjerom! Dvadesetogodišnjaci, Marin Lučić i Mateo Marić, lica su iza glazbenog dua ZANAS koja vjeru približavaju mladima kroz prijateljski, autentičan, moderan zvuk. U svom muzičkom studiju u Podsusedu, mjestu gdje se oživljavaju ideje i melodije, podijelili su s nama svoju glazbenu priču.

Glazbeni duo ZANAS službeno je nastao 2022. godine, ali njihova priča počinje puno ranije. Još u salezijanskom oratoriju u Podsusedu, kažu nam dečki, gdje su se upoznali, družili i otkrili zajednički interes u glazbu i kreativnost. – Sviranjem bismo ondje zabavljali prijatelje i klince. Ja bih svirao klavir, Marin je bio na cajonu, a pridružio bi nam se i još jedan prijatelj na gitari i spontano bismo svirali i izmišljali tekstove u hodu. Upravo smo tada shvatili koliko nas to ispunjava i tako je započelo naše prijateljstvo i naš zajednički glazbeni put – govori nam Mateo. Dodaje kako su prvo krenuli sa stvaranjem glazbe "svjetovnog karaktera, ali s dobrom porukom". S vremenom su sa svih strana stizale pohvale i prijedlozi da započnu s ozbiljnijim radom, kažu, a Marinov brat, mladi glazbenik Dominik Lučić, bio je taj koji ih je motivirao na daljnje stvaranje.

Veliki poticaj na početku dobili su i komentarom jednog svećenika. – Rekao nam je: "Dečki, ovo ne mora nužno biti kršćanska glazba. Ono što je važno jest da je kvalitetno i da ima dobru poruku, to je već puno mladima". Taj komentar bio nam je snažna motivacija na samim počecima – kažu nam dečki dodajući da su od tada imali jasan cilj koji su zadržali do danas, a to je stvarati glazbu za mlade koja će ih približiti Bogu. – Naša je misija mladima ponuditi bolji izbor pjesama nego što smo ga mi sami imali. Želimo da imaju mogućnost slušati glazbu koja je moderna, zabavna i plesna, a da, pritom, nosi dobru i vrijednosnu poruku. Drugim riječima, glazbu čiji tekstovi ne moraju biti problematični, osobito iz perspektive vjere – kažu i dodaju kako svojim djelovanjem žele potaknuti i druge glazbenike na stvaranje kvalitetnih pjesama za mlade. Osim same glazbe, željeli bi potaknuti otvaranje novih prostora druženja, kažu, u kojima bi se slušala ovakva glazba i okupljali mladi koji se u njoj prepoznaju. – Naš je cilj kroz pjesme utjecati na promjenu navika mladih, ali i na promjenu načina razmišljanja. Dakle, da se vjera živi kao lifestyle koji nije staromodan ni sumoran, nego upravo suprotno: živ, radostan i privlačan – govore nam.

Ime ZANAS, otkrivaju naši sugovornici, nije slučajnost, iza sebe krije vrijednosnu poruku. – U početku je "Zanas" značilo jednostavno glazbu koju smo stvarali za nas, za vlastiti gušt. S vremenom smo shvatili da ipak ima dublje značenje, da to nije glazba koja mijenja samo nas, nego i one koji je slušaju. To je glazba za sve nas – kažu nam.

Marin i Mateo iza sebe imaju debitantski album "Za nju" koji govori o muško-ženskim odnosima, a koji je ujedno označio i ozbiljniji ulazak na glazbenu scenu. Imaju i nekoliko zasebnih pjesama. – Pjesma "Novi režiser" govori o osluškivanju Božje volje, dok "I ja sam izabran" govori o identitetu i pronalasku svoje svrhe. "Ole Ale" je pjesma koja, na neki specifičan način, slavi život s Bogom. I evo, naša najnovija pjesma "Bliže Bogu" govori o tome da, nakon što smo odlučili živjeti s Bogom, iz dana u dan moramo Mu ići sve bliže – kažu. Svoj glazbeni stil opisuju kao kombinaciju popa, trapa i EDM-a, odnosno elektroničke plesne glazbe. – Riječ je o melodiji koja potiče ljude na ples, budi radost i stvara pozitivnu energiju, ali s dobrom porukom, bilo iz moralne ili vjerske perspektive – kažu dečki i dodaju kako je, u usporedbi s koralima ili slavljeničkim pjesama, njihova glazba zamišljena za svakodnevno slušanje. Kao glazbene uzore u svom radu navode Twenty One Pilots, Johna Belliona te Forrest Franka, dok od duhovnih uzora ističu svetog Ivana Bosca.

Kao najbolji prijatelji, Marin i Mateo zajedno pričaju o životu, problemima i iskustvima. Proces stvaranja svake pjesme, kažu nam, upravo započinje takvim razgovorima i druženjem. – Iz toga se često izdvoji jedna rečenica ili tema koja nam posebno ostane u mislima, a zatim ona postaje polazište za pjesmu. Kada to definiramo, kreće kreativni glazbeni session u studiju, isprobavamo melodije i akorde koje stvaramo iz glave. Vjerujemo da je sve to i dio Božjeg nauma pa svaki session započinjemo i završavamo molitvom – govore nam i dodaju kako je sve ono što nastane tijekom tog procesa "djelo Božje ruke".

Moto kojim se Marin i Mateo vode u svom radu je "Ne ja, nego Ti". U teškim trenucima, objašnjavaju, ne oslanjaju se samo na sebe, nego mole Boga za pomoć, dok u onim dobrim trenucima, kada sve ide onako kako treba, svu zahvalnost daju njemu. – Poruke naših pjesama žele potaknuti slušatelje da svakodnevno žive takav kršćanski lifestyle, da kroz glazbu, molitvu i svakodnevne odluke približe svoj život Bogu – kažu. Iako ih možda najviše slušaju mladi, njihova glazba je namijenjena i starijima. Reakcije na pjesme su vrlo pozitivne, govore nam.– I stariji i mladi mogu slušati naše pjesme jer vjerujemo da nose nešto dobro za sve generacije. Premda nas najlakše razumiju djeca i mladi, primamo pregršt pozitivnih komentara i od starijih ljudi – kažu dečki ističući kako su i mladi i stari prepoznali da duhovna glazbu može biti i suvremena i pristupačna.

A da glazba može biti most između Boga i svih onih koji su se možda udaljili od vjere, potvrđuju nam i sami. – To stvarno može funkcionirati jer je nama samima glazba bila takvo iskustvo. Vjerujemo da, ako glazba koju mi radimo mijenja nas, onda postoji velika vjerojatnost da će mijenjati i druge – ističu dečki. Što se tiče budućih planova, Marin i Mateo trenutačno rade na novim pjesmama i onima koje još nisu dovršene. Sve će se one naći na novom kršćanskom albumu, kažu, koji se nadaju objaviti ove godine. – Cilj nam je napraviti još novih pjesama koje ćemo objediniti u jedan album. Nakon toga voljeli bismo ga predstaviti publici na našem prvom solo koncertu – govore nam dečki.

 
Ključne riječi
Zagreb

