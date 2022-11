prosvjed građana

VIDEO Centrom Zagreba promarširao Klimatski marš: Hrvatska nema ambicije za suočavanje s klimatskim promjenama

Povod za Klimatski marš Extinction Rebellion također je i kritika same konferencije COP, s obzirom na to da su se do sada klimatski pregovori održali 26 puta, a sporazuma koji bi doista doveo do smanjenja emisija stakleničkih plinova i dalje nema.