FOTO Otvorena nova osnovna škola u zagrebačkom Jakuševcu: Obišli smo ju, pogledajte kako izgleda iznutra

Nako više od 40 godina čekanja, stanovnici Jakuševca dobili su svoju školu. Tomislav Tomašević te pročelnik za Ureda obrazovanje Luka Juroš sudjelovali su, među drugim uzvanicima, na otvorenju nove Osnovne škole Frana Galovića u Jakuševečkoj ulici, objekta površine više od 7000 kvadrata vrijednosti 15,6 milijuna eura bez PDV-a.

Posljednjih desetljeća mališani iz Jakuševca školu su dijelili s onima iz Dugava, pa je tako ista zgrada u jednoj smjeni služila za učenike Osnovne škole Frana Galovića, a u drugoj za one iz I. Osnovne škole Dugave. To je sad napokon stvar povijesti, jer Jakuševčai sad imaju svoj objekt sa svim potrebnim učionicama te popratnim sadržajem. Tu su tako, primjerice, i velika te mala sportska dvorana, kuhinja, knjižnica, te veliko sportsko igralište s atletskom stazom.

Na svečanom otvorenju sudjelovali su i izaslanik Ministarstva znanosti i obrazovanja Momir Karin, ravnateljica škole Silvana Svetlitić, te njena kolegica iz I. OŠ Dugave Kristina Vidović. – Da se otvori ova škola trebalo je 40 godina. Nastavu će ovdje pohađati 525 učenika u 30 razreda. Šesnaest je tu kabineta, školski trg, svi drugi prateći prostori. Najsuvremenije opremljena škola u najmodernijim standardima. Prošli tjedan otvorili smo ovdje i vrtić u Svetoj Klari o kojem se priča od devedesetih godina, a ovdje otvaramo školu koja se očekuje još od osamdesetih. Dvije ravnateljice dijelile su sudbinu u jednoj zgradi, a sad to više neće morati. Dvije škole sad će ići u jednu smjenu – rekao je gradonačelnik Tomašević.

FOTO Otvorena nova osnovna škola u zagrebačkom Jakuševcu

Dodao je kako se provode nezapamćena ulaganja u povijesti Zagreba u obnovu, dogradnju i izgradnju škola - čak 300 milijuna eura. Do sada je završen 21 projekt obnove, gradnje i dogradnje škola u vrijednosti 226 milijuna eura, a danas je završena i škola u Ježdovcu, gdje je danas također počela nastava, kao i u trećoj školi - Prvoj ekonomskoj školi koja je cjelovito obnovljena.

Tomašević je rekao kako nije moguće da će cijeli Zagreb do 2027. biti spreman za jednosmjensku nastavu, istaknuvši kako su neke škole radile i u tri smjene i da je taj problem najteže riješiti u Zagrebu zbog gustoće naseljenosti i nedostatka prostora gdje se mogu graditi nove škole, a što je bio i jedan od razloga za izmjene GUP-a.