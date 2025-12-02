Naši Portali
PROVODE ISPITIVANJA

Važna obavijet ZET-a: 'Ako vidite dim na uspinjači, nemojte zvati vatrogasce'

Zagrebačka uspinjača službeno je puštena u pogon 8. listopada 1890.
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
02.12.2025.
u 09:11

Obavještavamo sugrađane da ne alarmiraju nadležne službe ukoliko primijete dim na Uspinjači tijekom utorka i srijede jer je riječ o testiranju u kontroliranim uvjetima

U sklopu aktivnosti projekta „Revitalizacija zagrebačke Uspinjače“, tijekom utorka i srijede, 2. i 3. prosinca, provodit će se ispitivanje sustava vatrodojave u kabinama uspinjače, javljaju u ZET-u. Navedeno uključuje puštanje dima u kabinama kako bi se testirali detektori dima, što je uobičajen postupak prilikom instaliranja takvih sigurnosnih sustava.
 
"Ovim putem obavještavamo sugrađane da ne alarmiraju nadležne službe ukoliko primijete dim na Uspinjači tijekom utorka i srijede jer je riječ o testiranju u kontroliranim uvjetima. Podsjećamo, u tijeku je projekt modernizacije Uspinjače u vrijednosti od 7,2 milijuna eura, što obuhvaća građevinske radove na postajama, kao i ugradnju novog pogona, tračnica, kabina i ostale opreme, a njeno otvorenje očekuje se na proljeće iduće godine", napomenuli su u gradskom prijevozniku. 

Ključne riječi
ZET Uspinjača Zagreb

Kupnja