120 policajaca u akciji diljem zemlje: Traju pretresi i uhićenja, ove županije se spominju
Detalji nove akcije USKOK-a: Na meti 15 osoba, sumnjiče se za krijumčarenje droge i prevare s nekretninama
UGODAN ZA POSJET

Zagrepčani birali najdraži javni WC: Radi cijelu noć, ima papira, ali nema 5G signala

Javni WC-i u Zagrebu
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 13:15

Našlo se i sarkastičnih komentara poput: "haustor, koji god", "Markov trg", "žbunj na Martinovki".

Koji vam je najdraži javni wc u Zagrebu?, pitanje je to koje je prije par dana osvanulo na Redditu, krenulo je kao šala osobe koja je "baš u tom trenutku morala i razmišljala o tome", a vrlo brzo se pretvorilo u živu diskusiju o stanju gradske infrastrukture. Na samom vrhu našao se WC na Trgu bana Jelačića, on, po iskustvima ljudi, radi cijelu noć, gotovo uvijek ima papira i sapuna, a ponekad zna biti i potpuno prazan pa se može "mirno obaviti nuždu", piše u jednom od komentara. "Jedino je bed kaj je u podrumu pa nema 5G signala i nemres scrollat po redditu", napominje korsnik te društvene mreže.

Koji vam je najdraži javni wc u Zagrebu
byu/Mundane_Koala_4706 inzagreb

Pohvale je dobio i wc na glavnom kolodvoru, on je, kako kažu, "uvijek ugodan za posjet". Uspoređivala se situacija i s drugim europskim gradovima: "boravio sam u civilizaciji zapada - ubaciš kovanicu i imaš minutažu, sve na gumb i automatizirano i mirišljivo, nakon nužde obilno se sve ispire automatski sa sanitarnom pjenom, možda je i glazbe bilo. A kod nas? Isto k'o i u Jugi, Balkan i klozet frajle. Nikada mi ne bumo zapadnjacima, u bilo kom pogledu", smatra jedan od komentatora.

Našlo se i sarkastičnih komentara poput: "haustor, koji god", "Markov trg", "žbunj na Martinovki". A jedan od korisnika zaključio je kako je "najdraži onaj koji je najbliži".
Ključne riječi
reddit Zagreb javni WC

