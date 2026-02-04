FOTO Pogledajte novi mural na Dolcu, crtao se 150 sati!

Hala tržnice na Dolac zasjala je u novim bojama zahvaljujući velikom muralu koji je posljednjih mjeseci nastajao na zidovima omiljenog zagrebačkog "trbuha grada“.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autorica rada, umjetnica Paula Horaček, oslikavala je prostor tijekom ljeta, i to izvan radnog vremena tržnice, kako ne bi ometala prodavače i kupce.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kako je kazala za Radio Sljeme, mural je nastajao u više navrata te je u njega uloženo oko 150 sati rada.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Voljela bih da mural prenese vedrinu i toplinu s kojom je i nastajao, te da potakne posjetitelje da zastanu, promotre detalje i osjete povezanost s prostorom i pričom koju on nosi“, kazala je autorica.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
