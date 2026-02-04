Naši Portali
POČINJE OVOG VIKENDA

'Opet si pobijedila'! U Dubravi državno prvenstvo u lovu na pastrve, prijavio se i poznati pjevač

Autor
Hana Ivković Šimičić
04.02.2026.
u 12:52

Ribolovci se natječu po sistemu 'ulovi i puštaj'. Ribu se ne smije dirati, to je automatska diskvalifikacija. Četiri najbolja natjecatelja, plus rezerva, otputovat će na svjetsko prvenstvo u Japanu koje će se održati u studenom

Za umjetno jezero i kompleks u naselju Granešina kojim upravlja Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske znaju svi stanovnici Dubrave, ali i šire. Članovi udruge ondje redovito organiziraju natjecanja u ribolovu te likovne kolonije, u kompleks puštaju i školarce koja posjećuju obližnji Grad mladih, a sad se mogu pohvaliti i činjenicom da su organizatori državnog prvenstva u lovu pastrve.

Počinje ove subote u 9 sati na jezeru, a sat vremena prije toga sudionici će se okupiti i uzeti svoje startne brojeve. – Riječ je o službenom natjecanju pod okriljem Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, naziv discipline je lov pastrve na jezeru korištenjem umjetnog mamca, a četiri najbolja natjecatelja, plus rezerva, putuju na svjetsko prvenstvo u Japanu koje će se održati u studenom.  Prvenstvo će održati u šest kola, s tim da je posljednje 1. ožujka. Ribolovci se natječu po sistemu 'ulovi i puštaj'. Ribu se ne smije dirati, to je automatska diskvalifikacija. Imamo 18 natjecatelja, a moram se pohvaliti da je među njima i popularni pjevač Toni Cetinski. Evo, upravo je kod nas na treningu – ispričao nam je Mirsad Ćustić, predsjednik udruge.

Pjevač poznat po hitovima poput "Opet si pobijedila", "Onaj tko te ljubi sretan je", i "Blago onom tko te ima" bit, će, dakle, jedan od sudionika prvenstva, a Ćustić dodaje da su se ribolovci branitelji iz Granešine kandidirali i da postanu domaćini svjetskog prvenstva u 2027. godini. – Čini se da imamo dosta dobre šanse da nam to i uspije – rekao nam je Ćustić. Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske osnovana je, inače. 1998.g. u Zagrebu, a danas broji 846 člana. Cilj Udruge, kako stoji na njihovim stranicama.

