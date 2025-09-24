Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
STIŽU NAVIJAČI

Važna obavijest ZET-a: Zbog utakmice na Maksimiru moguće obustave tramvaja prema Dubravi i Borongaju

Zagreb: Prilikom prolaska sindikalne povorke došlo je do kratkotrajnog zastoja prometa
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
24.09.2025.
u 16:40

Uz tramvajske i autobusne koridore bit će raspoređeno prometno osoblje ZET-a koje će osiguravati prometnu povezanost sukladno prohodnosti trasa", napominju

Večeras (srijeda, 24. studenoga) od 21 sat, Dinamo će na stadionu Maksimir igrati utakmicu Europske lige protiv turskog Fenerbahčea, javljaju u ZET-u. 

"Zbog očekivano velikog broja navijača, ovisno o procjeni prometne policije i stručnih službi ZET-a, uoči kao i nakon utakmice, a iz sigurnosnih razloga očekuje se obustava tramvajskog prometa na dionici od Kvaternikovog trga do Dubrave. Također, iz sigurnosnih razloga, postoji mogućnost obustave prometa i Zvonimirovom ulicom do Borongaja, što može utjecati na tramvajske i autobusne linije terminala Borongaj.

Uz tramvajske i autobusne koridore bit će raspoređeno prometno osoblje ZET-a koje će osiguravati prometnu povezanost sukladno prohodnosti trasa", napominju. 
 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još