Važna obavijest ZET-a: Zbog utakmice na Maksimiru moguće obustave tramvaja prema Dubravi i Borongaju

Večeras (srijeda, 24. studenoga) od 21 sat, Dinamo će na stadionu Maksimir igrati utakmicu Europske lige protiv turskog Fenerbahčea, javljaju u ZET-u.
"Zbog očekivano velikog broja navijača, ovisno o procjeni prometne policije i stručnih službi ZET-a, uoči kao i nakon utakmice, a iz sigurnosnih razloga očekuje se obustava tramvajskog prometa na dionici od Kvaternikovog trga do Dubrave. Također, iz sigurnosnih razloga, postoji mogućnost obustave prometa i Zvonimirovom ulicom do Borongaja, što može utjecati na tramvajske i autobusne linije terminala Borongaj.
Uz tramvajske i autobusne koridore bit će raspoređeno prometno osoblje ZET-a koje će osiguravati prometnu povezanost sukladno prohodnosti trasa", napominju.
