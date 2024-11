Važna i velika promjena od ponedjeljka: Potpuno se mijenja prometna regulacija oko najveće bolnice u državi

Idete li od ponedjeljka automobilom do najveće hrvatske bolnice, odnosno Rebra, dva puta razmislite i dobro provjerite novu prometnu regulaciju kojom se uvodi Park&Ride sustav (parkiraj i vozi se javnim prijevozom). Sljedeće subote ukida se čak 1100 parkirališnih mjesta u krugu KBC-a Zagreb (garaža i parkirališta), a Grad Zagreb u zamjenu aktivira parkiralište od 700 mjesta kod Maksimirskog stadiona.

P&R koji postoji u nizu drugih gradova u Europi i ovdje će funkcionirati na isti način. Parkirate automobil kod stadiona i kupite dnevnu kartu od 2.3€, a u cijeni te karte uključen vam je i prijevoz autobusnom linijom 228 koja će biti produžena na način da će voziti s terminala Borongaj, umjesto od Svetica do bolnice Rebro.

Za svaku dodatnu osobu u automobilu plaća se još jedan euro više na osnovnu kartu od 2.3 eura. Autobusna linija 228 od ponedjeljka ima i novi vozni red, a vozit će svakog dana od 5 ujutro do 20.30 sati, a slijed polazaka u prometnim špicama bit će svakih 9-12 minuta, no Park and Ride bit će dostupan radnim danom od 7 do 20 sati. Autobus će polaziti s prvog perona na Borongaju. Kako ne bi zaglavio u gužvu na Bukovačkoj putem do Rebra, autobus će voziti prvom fizički odvojenim žutim trakom kojim će osim ZET -a moći prolaziti samo hitna i taxi pa bi poveznica do bolnice trebala biti neopterećena gužvama.

"Uspostava Park&Ride-a, kao i niz drugih novih prometnih rješenja dio su strategije Grada Zagreba za povećanje prometne učinkovitosti i poboljšanje kvalitete života građana." kažu u priopćenju iz gradske uprave koja je obavijest da će početi radovi na vrlo prometnoj Bukovačkoj poslala jutros oko pola 9, iako su radovi već počeli u 7 ujutro.

Foto: Grad Zagreb

"Radovi na uspostavi navedene regulacije prometa izvode se danas, 30. studenog od 7:00 do 17:00 sati, tijekom čega je privremeno onemogućeno prometovanje Bukovačkom cestom na dijelu od Maksimirske do Petrove ulice u smjeru sjever-jug." izvijestili su iz grada nakon što su počeli radovi. A svi oni koji se i nakon ovoga odluče automobilom prići bliže bolnici, od uvođenja Park and Ridea u ponedjeljak do završetka radova na KBC-u Zagreb koje provodi država će se morati priviknuti na novu prometnu regulaciju.

Foto: Grad Zagreb

"Žuta“ traka na dijelu Bukovačke ceste između Crnčićeve i Benkovićeve ulice namijenjena isključivo za hitnu pomoć, autobuse ZET-a i TAXI vozila

Srednja prometna traka bit će za redovan promet prema sjeveru

Ulaz u Božidarevićevu ulicu iz Bukovačke neće biti moguć. Božidarevićevoj će se moći pristupiti iz Kraljevićeve ulice

U smjeru juga, promet Bukovačkom cestom odvijat će se jednim prometnim trakom na zapadnoj strani sve do raskrižja sa Crnčićevom ulicom

Uz navedeno, postojeća površina namijenjena za kratko parkiranje do 5 minuta nasuprot glavnog ulaza u bolnicu se zadržava, uz stroži nadzor od strane prometnog redarstva, a nasuprot glavnog ulaza na obje strane Kišpatićeve ulice, obilježena su nova TAXI stajališta.

"Podsjećamo građane kako je moguće parkirati i na Kennedyevom trgu u 2. zoni (blok 7), također u neposrednoj blizini autobusnih stajališta na Ulici Svetice. Uz postojećih stotinjak mjesta, oslobodili smo i dodatnih 100 parkirališnih mjesta koja su prije bila rezervirana za Ekonomski fakultet." kažu u gradu.

Foto: Grad Zagreb

U planu je i uređenje novog, dodatnog parkirališta u V. Park&Ride zoni kapaciteta oko 250 parkirnih mjesta, na površini trenutnog poligona autoškola na Borongaju, a koje bi trebalo započeti nakon osiguranja zamjenske lokacije početkom iduće godine. ističu u gradskoj upravi otkrivajući tako da još nisu pronašli alternativu velikom poligonu, iako su već uveli sustav., što je ujedno najčešća zamjerka i opozicije, ali i vladajućih partnera iz SDP-a, kao i prometnih stručnjaka, da se rješenja u Zagrebu uvode prije nego što je uspostavljen cijeli sustav.

Foto: Grad Zagreb

Usporedbe radi, Park and Ride sustavi koji postoje širom Europe, pa i u susjednoj Ljubljani, podrazumijevaju jače prometne zahvate poput izgradnje garaža velikog kapaciteta (i do 2000 vozila) jače kapacitiranje javnog prijevoza i redovite vozne redove. Nakon tri i pol godine aktualne gradske uprave u Zagrebu se uvodi prvi P&R, ali nije započela gradnja niti jedne garaže, nije još isporučen niti jedan novi tramvaj, nisu još isporučeni niti svi rabljeni tramvaji, kao niti svi polovni autobusi.

Dnevno na polascima ZET-a nedostaje i više od 25 autobusa, na nekim linijama već mjesecima se preskaču polasci, priznaju nam i sami vozači kako umjesto 4 autobusa na nekim linijama kruže 2 ili 3. Valja biti iskren i reći kako niti jedna vlast prethnodnih 30 godina kada je imala priliku na vrijeme reagirati nije poduzela baš ništa kako bi demotivirala korištenje automobila i ojačala javni prijevoz kako bi problemi o kojima danas pričamo bili davna prošlost. Za to vrijeme, Ministarstvo prometa nije u stanju već godinu dana raspisati natječaj za nabavu novih autobusa na alternativna goriva pa jednom i kad raspiše čekat ćemo barem godinu i pol do njihovog dolaska.