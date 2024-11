Očekuju se velike gužve: Zbog Adventa linije 6 i 13 vikendima će voziti obilaznim trasama, evo detalja

Tijekom održavanja manifestacije "Advent u Zagrebu", od sutra pa sve do 7. siječnja, kako javljaju iz ZET-a, sukladno procjeni, a prema nalogu policije, tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora bit će obustavljen petkom, subotom, nedjeljom i blagdanima od 18 do 23 sata. Tramvajske linije 6 i 13 prometovat će izmijenjenim trasama, pa će tako linija 6 od Črnomerca voziti do Trga bana Jelačića, zatim Jurišićevom, preko Trga žrtava fašizma, Ulicom kneza Mislava te preko Držićeve do Sopota. Linija 13 pak će s Kvaternikova trga prometovati preko Zvonimirove do Trga žrtava fašizma pa preko Glavnog kolodvora, Vodnikove, Savske i Vukovarske do Žitnjaka.

Zbog adventskih događanja od ponedjeljka pa do 9. siječnja, autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića) će do 17 sati prometovati redovnom trasom, a od 17 sati, ili ranije, ovisno o smjernicama i nalogu policije, autobusi će voziti skraćeno, redovnom trasom od Garaže Tuškanac do Ilirskog trga. U periodu skraćenog prometovanja, neće se koristiti obostrana autobusna stajališta Kamenita vrata, početno, odnosno krajnje stajalište Trg bana Josipa Jelačića, kao ni stajalište Katarinin trg zbog radova na Gornjogradskoj gimnaziji. Vozni red se, poručuju iz ZET-a, neće mijenjati, a autobus će od Ilirskog trga kretati prema terminima koji se uobičajeno ostvaruju s Trga bana Josipa Jelačića.

Skraćenom rutom od ponedjeljka će prometovati i autobusna linija 149 (Kuniščak - Vrhovec). Sve do završetka sanacije kolnika u Ulici Vrhovec, na dijelu od kućnog broja 142 do raskrižja s Ulicom Jelenovački vrh, vozit će tako do do raskrižja Ulice Vrhovec i Ulice Vinogradi. Autobusno stajalište Vinogradi u smjeru Kuniščaka bit će početno stajalište, odakle će autobusi kretati pet minuta kasnije u odnosu na polaske iz Vrhovca. Autobusna stajališta Vinogradi u smjeru sjevera, Vrhovec 233 i Vrhovec, te obostrana stajališta Vrhovec 196, Vidovčica i Vidovčica I neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljeno stajalište na Ulici Vrhovec ispred kućnog broja 124 u smjeru sjevera, koje će ujedno biti i krajnje stajalište.

Zbog sanacije kolnika na dijelu Franjčevićeve ulice u Dumovcu, autobusne linije 276 (Kvaternikov trg - Ivanja Reka - Dumovec) i 284 (Sesvete - Ivanja Reka - Dumovec) će od ponedjeljka do završetka radova, prometovati skraćeno u smjeru Dumovca, do raskrižja Bilogorske i Dinarske ulice. Autobusno stajalište Dumovec u smjeru okretišta Dumovec koristit će se kao početno krajnje stajalište, odakle će autobusi ostvarivati polaske po redovnom voznom redu. Linije 276 i 284 neće koristiti stajalište Dumovec okretište.