Vani je možda skuplje, ali tamo barem imaju plan

Parkiranje u centru Zagreba je jeftino. Nije to osobno mišljenje, laskanje ili povlađivanje, nego činjenica jasna kao dan ako se u obzir uzmu cijene u drugim velikim europskim gradovima. Jeftino je i po sadašnjem cjeniku od šest kuna za prvu zonu, a i po mogućem budućem od deset kuna jer se realno ni u jednoj metropoli ne može parkirati za manje od jednog do dva eura. Tarife vani skaču i do 15 eura, no zašto onda Zagrepčani imaju osjećaj da su prevareni i kada im je satna karta deseterostruko jeftinija?

Zato što se vani točno zna što i zašto se plaća. Cijene u užim središtima grada planski su visoke kako bi demotivirale vozače da u centar dolaze automobilima. Zarađeni se pak novac ulaže u osiguravanje parkirališta koja se nalaze na zadovoljavajućoj udaljenosti od centra da se ne bi stvarale gužve, a javnim su prijevozom odlično povezana sa središtem grada. Stoga su rijetki oni koji se odluče u centar ići automobilom, a oni koji to žele svjesni su da za to moraju odriješiti džep. A kada Zagrepčani moraju posezati dublje u svoj? Ne kada se očekuje neka planski osmišljena inicijativa, nego kada treba krpati dugove Grada i Holdinga nastale zbog niza loših odluka i promašenog poslovanja.