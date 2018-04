Škola konačno dobiva dvoranu. Roditelji: Ako opet ne zapne...

Porast broja mladih obitelji bilježi “novo” naselje u sklopu Odre, kako zovu O2, kvart koji je sagradila tvrtka Ivića Pašalića, a niče i još novih zgrada. Stoga je Grad Zagreb odlučio uložiti u otvaranje novog vrtića. Odnosno, sufinancirali su ideju Deane Dašić da otvori privatnu ustanovu naziva “Mudre glavice”, a jučer je prerezana vrpca objekta koji će se brinuti o 30 djece u 154 četvorna metra unutarnjeg i 280 kvadrata vanjskog prostora.

Grad usto subvencionira boravak djece u vrtiću, i to tako da pokriva dvije trećine iznosa pa je mjera dobro dočekana među roditeljima. No to je tek začetak rješavanja problema manjka mjesta u vrtićima u tom naselju. Postoji jedan, no potkapacitiran, a sve je manja i osnovna škola u kvartu. Trenutačno OŠ Odra pohađaju 372 učenika, a na jesen predviđaju upis 400 đaka.

Ministarstvo odbacilo žalbu

– Velik je to porast uzme li se u obzir da smo prije dvije godine imali tek 300 djece – kaže Vatroslav Gabrić, ravnatelj škole koja je zbog apela roditelja gotovo iznova sagrađena više od 50 godina od osnutka. Do tada su učenici morali pohađati nastavu u vlazi, biti na propuhu zbog loših prozora i boraviti ispod azbestnog krova. No i dalje, dvije godine nakon otvaranja obnovljene škole, vježbaju na hodnicima jer nemaju dvoranu. A tjedno moraju odraditi gotovo 50 sati tjelesnog odgoja.

– Pločice na kojima vježbaju nisu prikladne, događaju se zbog toga i ozljede – ističe ravnatelj dodajući kako za lijepog vremena tjelesni imaju na priručnom igralištu ispred škole, ali je ono na toliki broj učenika premaleno.

Problem su neriješeni imovinskopravni odnosi između Grada i vlasnika parcele na kojoj se dvorana treba graditi. No, prema najavama iz gradske uprave, čini se da se sporu bliži kraj, a gradnja dvorane mogla bi, kažu, početi najkasnije ove jeseni.

– Zemljište je otkupljeno, a prošli je tjedan Ministarstvo graditeljstva odbacilo žalbu na lokacijsku dozvolu, tako da nema prepreke za početak gradnje. Planira se i proširenje škole, no za to se zemljište još sporimo – ističu u Uredu za obrazovanje.

Pokrenut će upravni spor

No stanovnici sumnjaju da je sve riješeno te se pitaju gdje će sljedeće zapeti.

– Žalili su se susjedi čija parcela stoji uz buduću dvoranu jer prema projektu nije bilo pristupnog puta do njihove zemlje. Potom je Grad izmijenio projekt i izostavio tri metra potrebna za koridor, ali su se opet žalili – kaže Zvonimir Bulić, predsjednik Vijeća roditelja.

Zvjezdana Znidarčić-Begović, odvjetnica vlasnika parcele koji su se žalili, smatra pak da je apsurdno da se toliki projekt gura na premalen prostor, koji nije dostatan za sve predviđene namjene, odnosno školu, dvoranu, budući vrtić, a prema najavama i dom zdravlja. Potvrđuje i da će biti pokrenut upravni spor, ali to ne znači da za njegova trajanja ne može početi gradnja.

