Zagreb diže naknade za osvijetljene reklame, a evo koje se mogu postaviti i besplatno

Nova Odluka o naknadama za postavljanje reklama, plakata i reklamnih panoa na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu Grada Zagreba na rasporedu je sjednice Gradske skupštine u četvrtak. Iako iz Grada, u obrazloženju prijedloga same odluke, poručuju da se suštinski ne mijenjaju postojeće zone naplate ni visina naknada, jedna važna razlika ipak postoji. Osvijetljene reklame bit će skuplje. Novom odlukom propisano je da se za "osvijetljene reklamne objekte" naknada povećava za 30 posto u odnosu na osnovni iznos. Više će, znači to, plaćati svi koji koriste osvijetljene city light vitrine, svjetleće reklamne panoe, digitalne displejeve i druge reklame s rasvjetom.

Nova odluka, podsjetimo, dolazi nakon što je Visoki upravni sud u ožujku ove godine ukinuo dosadašnji pravilnik kojim su te naknade bile uređene. Sud je zaključio da takvu odluku ne može donositi gradska uprava pravilnikom, nego Gradska skupština kao predstavničko tijelo. Upravo zato sada Grad predlaže novu odluku kako bi ponovno imao valjanu pravnu osnovu za naplatu reklama na gradskim površinama.

Građani i tvrtke, da pojednostavnimo, neće dobiti potpuno novi model naplate, nego Grad postojeći sustav prebacuje u novu odluku kako bi naplata mogla nesmetano funkcionirati. U obrazloženju prijedloga, kao što smo već spomenuli, izričito se navodi da se "ne mijenjaju postojeće zone naplate niti visina naknada".

Grad ostaje podijeljen u pet zona naplate, pri čemu su najskuplje lokacije u povijesnoj jezgri Zagreba, odnosno na području Gornjeg grada, Kaptola, Donjeg grada, Maksimira i Mirogoja. Posebna podzona predviđena je i uz najprometnije gradske avenije i prometnice poput Slavonske avenije, Zagrebačke avenije, Branimirove, Heinzelove, Savske i drugih velikih cestovnih koridora.

Naknada će se i dalje obračunavati prema lokaciji, vrsti reklame i njezinoj površini, a plaćat će se mjesečno. U obračun ulazi ukupna reklamna površina, uključujući pojedinačna slova, simbole i znakove koji čine jedinstvenu reklamu. Novom odlukom detaljno su pobrojane sve vrste reklamnih objekata, od plakata, reklamnih zastava i transparenata do city light vitrina, reklamnih stupova, pokretnih reklama, digitalnih displaya i velikih reklamnih konstrukcija iznad prometnica.

Primjerice, za plakate će se naknada kretati od 18 do 22 eura po četvornom metru mjesečno, ovisno o zoni, dok će reklamni stupovi i totemi dosezati do 36 eura po četvornom metru. Posebno su izdvojeni veliki samostojeći reklamni panoi, digitalni displejevi te reklamne konstrukcije iznad cesta koje imaju više naknade zbog svoje veličine i atraktivnosti lokacije.

Posebno se uređuju i propisi koji se odnose na velika reklamna platna na građevinskim skelama i zgradama u izgradnji. Ako takvo platno ostane postavljeno dulje od godinu dana, Grad će dodatno naplaćivati jedan posto godišnje naknade za svaki dan nakon isteka tog roka.

Odluka predviđa i iznimke pa se naknada neće plaćati za privremene reklame, plakate i panoe koji promoviraju humanitarne, kulturne, sportske i druge manifestacije od posebnog značaja za Hrvatsku ili Grad Zagreb, kao ni za obilježavanje blagdana i spomendana. Takve reklame mogu biti postavljene do 30 dana bez naknade, ali trošak njihova uklanjanja i dalje snosi organizator.