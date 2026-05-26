Nakon nesreće kod Obrovca otkazana nastava, ravnatelj škole: 'Djeca su potresena, dolazi krizni tim'

Žao nam je što se nesreća dogodila, djeca su potresena, prestrašena, ipak je to bio šok za njih, tako da ćemo, kao što i protokol u ovakvim situacijama nalaže, o ovom događaju obavijestiti županijski krizni tim koji je imenovalo Ministarstvo obrazovanja. U školu će, dakle, doći članovi kriznoga tima koji čine i psiholozi koji će razgovarati s učenicima, a o tome i vremenu koje će im trebati da se oporave ovisit će kada će se vratiti na nastavu. U svakom slučaju, u srijedu neće ići na nastavu jer im treba vremena da se oporave od stresa i onoga što su doživjeli – kazao je prof. Željko Modrić, ravnatelj OŠ Obrovac nakon prometne nesreće na području Bilišana, odnosno slijetanja minibusa s ceste koji svakoga dana vozi učenike u Obrovac iz mjesta Muškovac. Nesreća se dogodila danas nakon 7.30 sati kada je o svemu obaviještena PU zadarska i kada su na teren upućene sve žurne ekipe.

U trenutku nesreće u minibusu je bilo 12 učenika; njih 11 išlo je u OŠ Obrovac, a jedan je putnik išao u Srednju školu Obrovac. Policija je odmah po dolasku na teren započela i s istragom o tome što je dovelo do izlijetanja autobusa s ceste uslijed čega je klizio niz padinu nekoliko metara te završio prevrnut na bok. U tom izlijetanju te prevrtanju na bok nekoliko je osnovaca zadobilo lakše, a četiri učenice, dva para sestara, teške tjelesne ozljede. Djelatnici hitne pomoći već su na licu mjesta djeci pružili potrebnu pomoć te su teško ozlijeđene prevezli u Opću bolnicu Zadar.

– U bolnicu su prvo dovezene četiri maloljetne djevojčice, dva para sestara. Sve su četiri izvan životne opasnosti. Djevojčica u dobi od devet godina ima teške tjelesne ozljede i operirana je, a teže je ozlijeđena i njezina sedmogodišnja sestra, ali to zasad ne zahtijeva kirurški tretman. Primljena je na odjel gdje će biti opservirana, pa će se vidjeti ima li indikacija za moguću operaciju. Dvije starije sestre, 14-godišnjakinja i 12-godišnjakinja zadobile su nagnječenja po tijelu, nismo utvrdili da se radi o teškim tjelesnim ozljedama, ali će, s obzirom na okolnosti stradavanja, biti zadržane na promatranju – kazao je dr. Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar. Naknadno je u bolnicu dovezeno još osoba – ozlijeđeni učenik i vozač minibusa koji nemaju teške tjelesne ozljede, ali su trebali pregled liječnika. Istraga će pokazati zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad autobusom na dijelu ceste gdje se nalazi i skretanje, uslijed čega je izletio s kolnika i klizio niz padinu na boku.

– U utorak u 7.58 sati policija je zaprimila dojavu kako se na području Bilišana dogodila prometna nesreća – slijetanje autobusa s kolnika. Odmah po dojavi na mjesto događaja upućene su sve žurne službe. Prema raspoloživim informacijama, radi se o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao autobus (minibus) zadarskih registarskih oznaka, koji je prometovao na relaciji Muškovci – Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu. Na mjestu događaja policija provodi očevid te poduzima i ostale potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja – navode iz PU zadarske.