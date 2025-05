UŽIVO Kalinić stigao u stožer dočekan pljeskom, okupljeni vikali "Bravo!"

SREDINOM LIPNJA

U Močvari koncert ‘žene za sva vremena’, legendarne Zdenke Kovačiček i njenog Greenhouse Blues Banda

Suradnja s Greenhouse Blues Bandom počela je 2016. godine, a njihov zajednički repertoar uključuje bezvremenske jazz standarde kao što su “Is You Is”, “Georgia On My Mind”, “Let The Good Times Roll”