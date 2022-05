Tomašević otkrio tko će morati platiti za postavljanje bokseva ispred zgrada

Prvi čovjek Zagreba, Tomislav Tomašević, zajedno sa suradnicima održava redovnu tjednu konferenciju koja se održava u Gradskoj upravi. Neke od tema o kojima bi se moglo govoriti jest stanje u Čistoći i Holdingu, prva godina mandata nove vlasti, postupak otkaza, natječaji za pročelnike, priziv savjesti u gradskim bolnicama... Plus, naravno, pitanja postavljena gradonačelniku od strane novinara. Nastavak presice pratite na portalu Večernjeg lista.

Konferenciju je započela dogradonačelnica Danijela Dolenec, a otvorila ju je s temom borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, uz napomenu da je grad siguran grad za sve ljude.

– Rekli smo da ćemo kao predstavnici Grada službeno sudjelovati u povorkama ponosa, bit će tako i ove godine. Bitno nam je i osigurati programsku podršku i adekvatnu infrastrukturu. Imamo program zaštite ljudskih prava – rekla je Dolenec.

Dogradonačelnik Luka Korlaet spomenuo je dvije ključne odluke, u prvoj je govorio je o gradskim stanovima. Dio njih će prodati, dio zadržati i s njima raspolagati.

Druga odluka je odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. Početno trajanje se povećava sa pet na 10 godina. Zakup na neodređeno vrijeme više neće biti moguć, a s njima će biti potpisan ugovor na pet godina. Ukida se mogućnost podzakupa. Cilj je unaprijediti prostor u vlasništvu Grada da stvari budu jednaki za sve. Obje su odluke u javnom savjetovanju.

O boksevima i podzemnim spremnicima ispred zgrada

Tomašević je spomenuo da će u dnevni red donijeti i izmjenu odluke o komunalnom redu. Po izmjenama će biti moguće za sve one višestambene zgrade koje nemaju mogućnost smještaja spremnika za otpad na vlastitu parcelu, za sve njih nakon što to utvrde komisije na terenu će biti moguće postaviti standardizirane bokseve. To je pravilo koje vrijedi za cijeli grad osim za povijesnu jezgru.

- Tamo idemo prema podzemnim spremnicima, to neće ići preko noći – objasnio je. Boksevi, ukoliko nije moguće smjestiti spremnike na vlastitu parcelu, boksevi će biti smješteni besplatno na javnu gradsku površinu. Neće biti najma, ali trošak izrade boksa će se platiti iz pričuve. U povijesnoj cjelini nije moguće napraviti ništa bez konzervatorskih uvjeta, pa je pravedno da, s obzirom na povećane troškove, Grad snosi troškove za podzemne spremnike.

O slučaju Mirele Čavajda i rezultatima zdravstvene inspekcije

O tome se treba baviti bolnica, treba voditi unutarnji nadzor a oko toga je stupala ravnateljica. Čeka se da se interni nadzor završi, pa će se postupati da se te greške ne ponavljaju u budućnosti.

O psiholozima na Svetom duhu

Ja ću dati suglasnost za zaposlenje psihologa, ali suglasnost mora dati i ministarstvo. Uskoro se očekuje da više liječnika neće imati priziv savjesti.

O pješačkim zonama

Sličan režim kao u Teslinoj će biti režim i u Vlaškoj. Iskomunicirali smo taj problem s policijskom upravom zagrebačkom. Napravit ćemo u toj suradnji s njima koja prolazi do nekih veža gdje imaju osigurane parkinge. Primat će imati pješaci, naravno. Bit će i signalizacija i s vremenom teleskopski stupići.

O studiji kvalitete zraka

Radit ćemo kvalitetu za cijeli grad, pa tako i za gradsku četvrt Novi Zagreb-istok. Postoje različiti zagađivači zraka, sigurno je da su tu i neka postrojenja za gospodarenja otpadom, ali isto tako promet, fosilna različita goriva za grijanje usred zime.