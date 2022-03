Redovna tjedna konferencija

UŽIVO Tomašević: ZET-ove linije voze rjeđe zbog manjka tehnički ispravnih vozila

Zbog poremećaja u globalnoj opskrbi dijelova za vozni park, tehnička ispravnost ZET-a dovela je do toga da je bio prisiljen na rjeđe prometovanje. Ni na jednoj linije to nije više od pet minuta. I to je privremenog karaktera dok se situacija ne riješi, pojasnio je gradonačelnik.