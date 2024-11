Tomašević oštro po Berošu: 'Zbog njegova zakona izgubili smo KB Sveti Duh'

Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet obilježio je početak radova na izgradnji Dječjeg vrtića Podbrežje. Nakon toga, gradonačelnik i zamjenici održao je redovnu konferenciju za medije na istoj lokaciji.

Vrtić u koji će se moći smjestiti 200 djece u pet jaslićkih i isto toliko starijih skupina stajat će zajedno s premanjem oko 9 milijuna eura, pri čemu se 80 posto osigurava iz gradskog proračuna, a ostatak iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradnja se temelji na 120 kriterija, a ključni su principi, među ostalim, korištenje centraliziranih sustava za grijanje i hlađenje, povećanje udjela obnovljivih izvora energije te napuštanje korištenja fosilnih goriva.

– Kao što smo najavljivali, mi smo to i ispunili. Uskoro ćemo početi graditi i stambenu zgradu za oko 300 stanova. No, da ne bi tu bilo samo stambenih zgrada, potrebni su i dodatni zadržaji. Zato je ovdje vrtić izuzetno bitan – rekao je Tomašević. Nadodao je da je gradska uprava u ovom mandatu otvorila devet vrtića, a do izbora će otvoriti još pet. – To je presedan u povijesti Zagreba. To je samo dio našeg projekta univerzalne dostupnosti dječjih vrtića u Zagrebu. Kreću još dva kapitalna projekta vrlo brzo, a to su Borovje i Stenjevec. Ova tri vrtića (uključujući Podbrežje, op. a) su vrijedna 25 milijuna eura – rekao je Tomašević.

Rekao je i da je dosad uloženo 40 milijuna eura u gradnju novih vrtića, a kad se prirodaju još tri vrtića, to je 65 milijuna eura vrtića koji su u izgradnji ili će biti izgrađena do izvora. Onda kreće novi ciklus gradnje vrtića. – Da to stavimo u kontekst, za vrijeme prošle vlasti ja sam bio gradski zastupnik, i tada je u proračunu za kapitalna ulaganja u vrtiće bilo 2 milijuna godišnje, a sad kad smo došli do 65 milijuna eura, vidite da je to razlika od 10 puta u ulaganjima – naglasio je gradonačelnik. Bit će to prvi potpuno zeleni vrtić u Zagrebu, naglasio je još, a to je pojasnio dogradonačelnik Luka Korlaet.

– Budući vrtić će imati i kulturni centar, i sportsku dvoranu, i male bazene. Planski se razvija ovo naselje, a osim zgradama, želimo ga opremiti i zgradama društvenog standarda. Tu dolazi vrtić. Vrtić je razultat javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja iz 2017. godine, a projekt je vrlo kvalitetan. Oblikovan je poput dva slova E nasloženih jednog na drugo. U prvom se E nalaze jaslice, a u drugom vrtićke grupe. Grijanje i hlađenje je projektirano preko sustava dizalice topline, na krovu su fotonaponske ćelije, i 50 posto kapaciteta energija dolazi će iz obnvovljivih izvora energije.

Nova zgrada koja će se graditi, kodnog imena A11, moći će primiti oko 900 stanara u 280 stanara. Omjer socijalnog i priuštivog stanovanja bit će 30:70. Izvođač radova je pred ugovaranjem radova, rekao je Korlaet, a početkom prosinca mogli bi možda početi i radovi na izgradnji – dodao je Korlaet.

Od drugih tema, Tomašević je spomenuo gradski proračun koji će biti na dnevnom redu Gradske skupštine 5. prosinca. Ponovio je da proračun raste 5,5% na 2,94 milijarde eura, a naglasio je i da rastu kapitalna ulaganja u društvenu infrastrukturu poput sportskih objekata, vrtića i slično. – Planiramo opet oboriti rekord iz EU fondova. Sljedeće godine planiramo povući 166 milijuna eura. Time bi drugi put oborili sami svoj rekord – kazao je. Spomenuo je i deset kapitalnih strateških projekata najavljenih za realizaciju u 2025. godini.

Dogradonačelnica Dolenec je spomenula da su u tijeku tribine o kojima se može razgovarati o projektima koje su predlagali za svoj kvart u četiri četvrti obuhvaćenih pilot projektom o participativnom sudjelovanju građana, a zajedničkim glasanjem će se odlučiti što se financirati u 2025. godini, a svaka je četvrt za to dobila 100.000 eura.

Danas je, inače, počelo produljenje naplate parkinga u prvoj zoni, pa će se tako parking plaćati do ponoći radnim danom i subotom, te do 15 sati nedjeljom. Tomašević je rekao da ne očekuje probleme, te da građani mogu platiti komercijalne karte ili koristiti neke od postojećih gradskih garaža. Na Advent se očekuje ogroman broj ljudi, ali Tomašević se nada da će što više posjetitelja koristiti javni prijevoz.

Među tema je bilo i državno preuzimanje bolnica, pa je tako Tomašević naglasio da je ministarstvo zdravstvo preuzelo upravljanje nad KB-om Sveti Duh. "Promijenili su upravu, upravno vijeće, izglasali su novog ravnatelja. Sve to zbog objedinjavanja javne nabave i da bi se postavio drugi ravnatelj od strane države".

Tomašević je komentirao i budućnost potencijalne energane u Zagrebu pa naglasio da se trenutno radi studija po kojoj će se donijeti odluka. Što se tiče reakcija s terena gotovo tri tjedna nakon uvođenja blokovskog parkiranja, rekao je da ima samo anegdatolne priče, ali da je dobio informacije od nekih sugrađana da im je lakše naći parking. "Ali ima i onih koji su rekli da im je sad teže, pa se neću oslanjati na anegdotalne priče. Treba još neko vrijeme da prođe prijelazno razdoblje i da vidimo stvari efekt. Uvjeren sam da ćemo imati manji broj povlaštenih karata", rekao je.