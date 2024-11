FOTO Zovu ih Zapadnim vratima grada, a ovo muči stanovnike: Prometnice su razrovane, tržnicu nemamo, planinarski dom je izgorio

Osnovana je 1999., proteže se na 36.000 četvornih kilometara, a prema posljednjem popisu, Gradska četvrt Podsused – Vrapče ima oko 45.000 stanovnika. Poznata je i pod nazivom "Zapadna vrata Zagreba", a našla se među četiri četvrti obuhvaćene gradskim pilot-projektom participativnog budžetiranja u kojemu stanovnici imaju prilike predlagati projekte i sudjelovati u odlučivanju o komunalnim aktivnostima u svome kvartu pa smo pošli provjeriti što ih najviše muči. – Parkirnih mjesta je premalo. Ruše se kuće i podižu zgrade, ali sa svega nekoliko mjesta. Idealno rješenje bila bi neka podzemna garaža – govori nam Marinko Severinski, 75-godišnjak kojega smo zatekli u šetnji parkom u Gajnicama u društvu četveronožne ljubimice Beti. Prije šest godina, dodaje, doselio se s Krka, a kvart mu se odmah svidio jer obiluje zelenim površinama, no muči ga neredovit odvoz otpada.

– Prošli mjesec pretrpana kanta s papirom pred kućom je stajala tri tjedna. Vjetar je to raznosio na sve strane, srećom nije bila riječ o miješanom ili biootpadu pa nije smrdjelo, ali mislim da bi to trebali kupiti malo učestalije – kaže. Djeluje u Gajnicama i jedan od najpoznatijih zagrebačkih nogometnih klubova, NK Ponikve, u kojemu je, među ostalima, svoje prve golove zabijao i hrvatski reprezentativac Milan Badelj, no danas se, ističe trener Antonio Orlović, pati s financijama. – Svaka četvrt ima vlastiti proračun za sport, no Ponikve ove godine nisu dobile ni centa. Mislim da je ista situacija i u NK Vrapču. Već smo nekoliko puta zatražili sastanak s vijećnicima, no odbili su nas – govori Orlović. Kao jedan od gorućih problema u kvartu također navodi parkiranje, ali i neadekvatna prometna rješenja, s čime se slaže i umirovljenica Barica Popko.

– Najkritičnija točka je zona spajanja Dubravice i Aleje Bologne. Ujutro se stvaraju nepregledne kolone automobila koji idu prema podvožnjaku Škorpikova, a ovi koji se spajaju s Dubravice voze trakom koja ide prema Podsusedu i bahato im se ubacuju. U tom bi se dijelu trebali postaviti stupići koji bi fizički odvajali trakove – ističe Barica Popko, koju smo zatekli na Šetalištu Ankice Lepej u društvu prijateljice Miljenke Matić. Ona pak živi u Stenjevcu i također upozorava na probleme sa smećem. – U posljednje vrijeme otpad odvoze u kasne noćne sate i to nekim susjedima jako smeta. Meni ne jer bolje i tako nego da stoji tjednima. Bila bih sretnija da su ljudi malo pristojniji i da ne bacaju otpad posvuda, posebice onaj glomazni koji često ostavljaju pored kontejnera, ali to nijedan projekt ne može riješiti – govori.

Gužva na Aleji Bologne, jednoj od glavnih poveznica zapadnog dijela metropole s centrom, muči i stanovnike Vrapča, koji svjedoče kako stalno upadaju u prometne kolapse. – Najgore je ujutro ići prema gradu, jedva se izvučem iz tog kaosa. Što se parkiranja tiče, imam garažu pa mi osobno to nije problem, ali iz dana u dan automobila je sve više, a mjesta sve manje, hitno treba naći rješenje – kaže Željko Belinić. Neki upozoravaju i na poteškoće koje se stvaraju zbog toga što u kvartu na parcelama na kojima su se nalazile male obiteljske kuće posljednjih godina niče sve veći broj zgrada. – Infrastruktura to ne prati i svako malo negdje pucaju cijevi – ističe Mirjana Mikić. Vrapče bi, dodaje, bilo ugodnije za život kada bi imalo više parkova, no veseli je to što će uskoro moći u šoping na novu tržnicu. Tomu se nadaju i stanovnici Podsuseda, gdje plac ne postoji.

– Grad se gotovo i ne brine za naš kvart. Prometnice su razrovane, Stari grad Susedgrad vapi za obnovom, tvornica cementa koja stoji takoreći na ulazu u metropolu u derutnom je stanju. Po svježe voće i povrće moramo potezati do Gajnica jer svoju tržnicu nemamo, a o tome se ni ne raspravlja. Imamo dosta zelenih površina i park-šuma, ali nisu baš prohodne, a bile bi divne šetnice samo da se netko za to hoće pobrinuti. Planinarski dom izgorio je još prije pet godina i od tada tako stoji, tužno – zaključuje Dragutin Bohuš.

U sklopu pilot-projekta participativnog budžetiranja, spomenimo, iz četiri je četvrti stiglo oko 250 prijedloga, a predstavljat će se na tribinama. Prva je večeras u 18 sati upravo za područje četvrti Podsused – Vrapče, a organizira se u prostorima područnog ureda Susedgrad na adresi Sigetje 2. Sutra će se predstavljati prijedlozi stanovnika Trnja, potom su i tribine u četvrtima Trešnjevka jug i Peščenica – Žitnjak, a glasat će se pak moći od 22. studenog do 1. prosinca.