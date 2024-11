Uvodi se svakodnevni nadzor u Botaničkom vrtu: 'Dolaze ih krasti, a mogu se kupiti za 50 centi'

BOŽIĆNA BAJKA

Ovogodišnji Advent u Zagrebu sprema brojne novitete: Posjetitelji će proći i kroz imaginarne polarne divljine

Sve do 7. siječnja zabava i blagdanski duh očekuju nas tako na već dobro poznatim lokacijama poput Trga bana Jelačića gdje će se smjestiti Legendarni advent, Tomislavova trga koji će i ove godine ugostiti popularni Ledeni park, ali i na Zrinjevcu, Europskom trgu te Oleander terasi hotela Esplanade gdje se vraća Fooling around by Fuliranje