Upoznajte robota Da Vinci Xi: Teži dvije tone, a kirurzima pomaže u delikatnim operacijama

Stroj težak više od dvije tone našao se u prizemlju knjižnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Zove se Da Vinci Xi i pripada četvrtoj generaciji ove robotske tehnologije koja iza sebe ima milijune izvedenih operacija širom svijeta. Upravo taj sustav studenti medicine prošloga su ponedjeljka mogli vidjeti izbliza te, u sklopu Tjedna kirurške robotike, biti prvi u Hrvatskoj s prilikom izravne edukacije na robotskom simulatoru kroz nekoliko radionica i praktičnih vježbi, kako bi se upoznali s principima rada robotski asistirane kirurgije.

Vježbe na simulatorima

– Nama je iznimno zadovoljstvo da možemo našim studentima medicine, ali i ostalim studentima na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ponuditi jedan ovakav robotski sustav kao što je Da Vinci, jedan od najatraktivnijih robotskih sustava danas koji se koriste u minimalno invazivnoj kirurgiji. Nastojimo da naši studenti dožive i vide modernu tehnologiju i nove načine rada s kojima će se susresti u budućnosti kada dođu u zdravstveni sustav – rekao je profesor doktor znanosti i dekan Sveučilišta Dalibor Karlović. Ovaj trodnevni edukativni program organiziran je s ciljem uvođenja novih digitalnih tehnologija u suvremeno medicinsko obrazovanje te nastoji studentima približiti moderne trendove u kirurgiji.

Studenti su se tako upoznali sa svestranim sustavom koji postavlja novi standard minimalno invazivnih operacija i koji predstavlja budućnost kirurgije. Na jedinstvenom nosaču ugrađene su njegove robotske ruke, koje su opremljene višepozicijskim zglobovima i koje omogućuju kirurzima rad u više kirurških područja istodobno olakšavajući pristup i pozicioniranje tijekom zahvata. Pomični operacijski stol omogućuje promjenu položaja pacijenta bez prekidanja operacije. Mala endoskopska kamera na robotskim rukama dodatno olakšava postupak, a sustav Firefly, temeljen na fluorescentnom snimanju, pomaže u procjeni krvnih žila, žučnih kanala i perfuzije tkiva, pružajući kirurzima jasniji uvid tijekom zahvata. Puno je još tu detalja koji su pomno osmišljeni s ciljem preciznijeg i manje invazivnog provođenja operacija, a najčešće se koristi tijekom uroloških kirurških zahvata, općih laparoskopskih i ginekoloških zahvata te se sve više počinje uvoditi i u otolaringološkim operacijama.

Robot Da Vinci Xi težak je dvije tone, a kirurzima pomaže u delikatnim operacijama

– Povijest razvitka robotike započela je još u sklopu vojne industrije jer su se istraživale mogućnosti kako da se kirurga približi ratištu, a da ga se ne ugroze, pa se tako počela razvijati telemedicina. Prva je robotika krenula biopsijom mozga još 1985., a 2000. godine nastaje Da Vinci i on je značajan jer je u sljedećih 25 godina doživio nekoliko generacija i usavršavanja – objasnio je profesor Igor Tomašković koji se s robotom kirurgom prvi put susreo prije dvadeset godina. Pojasnio je i najveće prednosti robotske kirurgije poput bržeg oporavak pacijenta, manjeg zamora kirurga i redukcije tremora ruke, niže stope zaraza i infekcija, a najveće prednosti su bolja vizualizacija, poboljšanje funkcionalnih ishoda te preciznost koja se dobiva uz mogućnost povećanja do čak 15 puta što daje preciznu sliku onoga do čega se ljudskim okom ne može ni doći. Kirurg koji ovako operira ne treba biti sterilan i provodi zahvat bez rukavica i maske. Ogromnu vrijednost su i vježbe na simulatorima koje imaju mogućnost praćenja osobnog razvoja naučnika pa bilježi koliko im je trajao zadnji slučaj, koji je bio najkraći ili najdulji, pa tako evaluira i uspoređuje buduće kirurge.

– Jedina od zamjerki svoj toj kirurgiji je bilo da kirurg nema osjećaj tkiva i je li ono elastično ili hrapavo, pa su naši stručnjaci razvili rješenje za to, tako da se feedback instrumentima osigura prijenos osjećaja tkiva do kirurga koji sjedi za konzolom udaljenom od pacijenta nekoliko metara. Time se i taj jedan nedostatak popravio – rekao je Tomašković. Dodaje kako se kirurgija intenzivno procjenjivala i istraživala zbog skeptičnosti koja ju je okružila, ali je ona izdržala teret vremena i uspješno odoljela svim sumnjama.

Iako je ovakva tehnologija sve vidljivija u medicini, Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama na scenu kirurške robotike stiže sa zakašnjenjem pa u našem okruženju od državnih bolnica robotske sustave imaju samo KBC Zagreb i KBC Split, a tu su još dva koja su dio privatnog sustava. – Uporaba robotike u kirurgiji podrazumijeva drukčiju organizaciju bolnica i podjelu sustava među različitim odjelima. Radno vrijeme neće možda biti kao što je sada, dok će se broj operacija za neke smanjiti, a za neke povećati. Dolazi do centralizacije i u istom odjelu bit će nekih liječnika koji su specijalizirani robotski kirurg za prostatu, a nekih koji su specijalizirani za bubrege – rekao je Tomašković.

Sve veća primjena AI-a

Budućnost donosi još mnogo inovacija, pa su studenti mogli čuti nešto više i o transnacionalnoj telerobotskoj kirurgiji, tehnologiji koja prevladava geografske prepreke i omogućuje izvođenje robotske operacije dok se kirurg i pacijent nalaze u dvjema različitim državama. Tako je, primjerice, prošle godine doktor Alberto Breda u Bordeauxu operirao pacijenta u Pekingu. Sve je veća primjena i umjetne inteligencije, a do sada su izvodljive bile i operacije na svinjama i to bez prisutnosti čovjeka. Ovakve tehnologije postavljaju još mnogo pitanja i nedoumica, koji će se u tijekom sljedećih nekoliko godina trebati razriješiti kako bi se moglo definirati u kojem smjeru se medicina nadalje želi razvijati. Za studente koji će za nekoliko godina ući u operacijske sale, susret s Da Vincijem predstavlja tek početak rada s tehnologijom koja će obilježiti njihovu buduću praksu i, možda, promijeniti tijek brojnih ljudskih života.