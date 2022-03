Udruga organizira radionice: Afrički bubnjevi i ukrašavanje pisanica za treću dob

Do 25. ožujka svakog petka u 11.30 sati sudanski glazbenik Sam Bushara podučavat će sviranje afričkih bubnjeva, a srijedom u podne sve do 6. travnja časna sestra Samuela održavat će kreativne radionice ukrašavanja uskrsnih pisanica raznim tehnikama. Besplatni su to programi koje u sklopu projekta “Aktivni u mirovini” provodi Radna udruga kreativnosti, i to s ciljem da se Zagrepčane treće dobi motiviraju na jačanje vještina, a time i čuvanje zdravlja.

Udruga organizira i besplatan posjet izložbi “Korijeni i krila” slavnoga Vlahe Bukovca uz stručno vodstvo u Galeriji Klovićevi dvori, i to danas i u četvrtak. Prijave za radionice i razgledavanje izložbe šalju se na mail kreativniumirovini@gmail.com, a oni koji se prvi put uključuju u program pri dolasku moraju predočiti osobnu iskaznicu te dokaz da su u mirovini. •