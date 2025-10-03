U Zagrebu poslužen IT brunch: Setcor otvorio raspravu o cloudu i sigurnosti

Tvrtka Setcor održala je treću po redu radionicu iz serije Setcor Tech Brunch, na kojoj su vodeći domaći i međunarodni stručnjaci raspravljali o trendovima u području kolokacije, pohrane te o gradnji otporne IT infrastrukture. Program je otvorila Irena Petrović, koja je istaknula važnost ulaganja u sigurne i skalabilne sustave, a uvodnu riječ održao je Mladen Gvozdanović, direktor prodaje i marketinga u Setcoru. Na početku programa, Matija Šinogl, direktor tehnike Setcora, najavio je novi podatkovni centar kao temelj moderne digitalne infrastrukture, naglašavajući sigurnost i mogućnosti skaliranja.

Nakon njega, Mladen Gvozdanović govorio je o kolokacijskim uslugama nove generacije i njihovoj ulozi u jačanju kontinuiteta poslovanja. „Naš cilj je kroz ovakve događaje približiti korisnicima praktične aspekte kolokacije, hibridnog clouda i sigurnosti podataka. Zahvalni smo partnerima iz Hitachija na podršci i svim sudionicima na aktivnom sudjelovanju,“ istaknuo je na kraju Mladen Gvozdanović. Posebnu pažnju privuklo je predavanje partnera iz Hitachi Vantare. Dražen Miličević, country manager za Sloveniju i Hrvatsku, dao je uvod u regionalnu strategiju, dok je Teo Peternelj, solutions consultant, predstavio rješenje Hitachi VSP ONE.

Naglasak je bio na mogućnostima koje ova platforma pruža u pogledu performansi, upravljanja i kibernetičke sigurnosti. Nakon pauze za kavu, održana je panel diskusija na temu „Od složenosti do agilnosti: kako kolokacija i hibridni cloud podupiru kontinuitet poslovanja“. Na panelu su sudjelovali Mladen Josipović (APIS), Teo Peternelj (Hitachi Vantara) i Matija Šinogl (Setcor). Panelisti su razgovarali o izazovima u prelasku na hibridni cloud, sigurnosti podataka, ulozi kolokacije te najboljim praksama za mala i srednja poduzeća. Posebno su se dotaknuli i najčešćih zabluda o cloudu te prilika za rast u sljedećih nekoliko godina. Program je obogaćen interaktivnim kvizom „Cloud izazov“, u kojem su sudionici mogli provjeriti znanje stečeno na predavanjima. Najuspješnije su očekivale nagrade koje je osigurao Hitachi. Radionica je zaključena neformalnim druženjem uz „Cloud Bites & Insights“ brunch i networking, gdje su sudionici imali priliku za individualne konzultacije sa stručnjacima Setcora i Hitachija.