U subotu privremena regulacija tramvajskih linija zbog liječničkog prosvjeda

Zbog liječničkog prosvjeda u subotu 18. ožujka od 10:45 do 11:45 sati užim središtem Zagreba bit će obustavljen tramvajski promet, ukazuju iz Liječničke komore. Promet će tih sat vremena biti obustavljen Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom do Vodnikove ulice te će tramvajske linije prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubrava

Ulica 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Ova obavijest dostupna je i na mrežnim stranicama ZET-a.

