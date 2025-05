U prostoru bivše tvornice 'Sljeme' ovih će se dana moći igrati društvene igre, natjecati u kvizu, pogledati film ili izložbu...

Ovog vikenda, 24. i 25. svibnja, Sesvete postaju novo središte umjetnosti, zajedništva i društvenog angažmana kroz svojevrsni Sesvete Q’ART, odnosno manifestaciju "Q'ART u tvom KVARTU – CONNECT IN SLJEME", koji se održava u napuštenom prostoru istoimene bivše tvornice. Organizatori kroz radikalne umjetničke prakse i uključivanje građana žele potaknuti novu razinu brige i odgovornosti prema zajedničkom prostoru.

"U suvremenim gradovima svjedočimo procesu napuštanja industrijskih zona, često potaknutom globalnim ekonomskim transformacijama. Te su zone već ranije oduzete prirodi i narušile su kvalitetu života lokalnih zajednica. Kako bismo omogućili prirodan razvoj urbanog ekosustava, ključno je te prostore vratiti ljudima – pretvoriti ih u prostore kohezije, suradnje, zajedničkog stvaranja i razmjene ideja", kazao nam je Aleksandar Battista Ilić, koautor projekta, dok smo, u sklopu Večernjakovog projekta Rezolucija zemlja, čistili prostor napuštenog "Sljemena".

Ivana Nikolić, također koautorica projekta, dodala je, pak, da je "cilj ne rušiti i graditi novo, već – baš kao i u prirodnim procesima – aktivirati postojeće resurse i energije koji već pulsiraju unutar zajednice".

"Vjerujemo da umjetnost može biti pokretač tog procesa – kao alat za osnaživanje zajednica i kao katalizator društvene i prostorne regeneracije", poručila je I. Nikolić.

Sve posjetitelje tih dana, na Livadarskom putu 16, očekuje raznolik i bogat program, koji spaja kreativno izražavanje, edukaciju i zajedničko stvaranje. Cijelo će vrijeme tako biti otvorene razne izložbe, a sutra će se, među ostalim, od 13 sati prikazivati "Film", djelo snimljeno upravo u prostoru nekadašnjeg pogona "Sljeme", za koji su zaslužni autori Vito Dreno i Damjan Vukoja.

Od 14 do 16 sati moći će se igrati društvene igre, a od 15 do 16.30, svi zainteresirani moći će sudjelovati u radionici izrade keramike pod nazivom "Izrada keramike s osjećajem". Kriket klub Hrvatski sokol demonstrirat će kako igrati kriket, a u 16 sati slijedi plesna izvedba "Knjiga o džungli". Posjetitelji će moći sudjelovati i u radionici akcijskog slikanja pod nazivom "Mjesto za zgradu". Od 16 do 18 sati, održat će se i kviz znanja pod nazivom "Istraži Europu".

U nedjelju, u 16 sati, na rasporedu je radionica izrade etno nakita, a u isto to vrijeme, ali u drugoj prostoriji, moći će se naučiti izraditi moderne marame za kosu s baštinskim motivima. Svojevrsni Sesvete Q'art zatvorit će kratki koncerti učenika Glazbene škole Zlatka Grgoševića. Detaljniji program dostupan je na društveni mrežama Projekt Ilica.