ROK JE TRI GODINE

U ovim zagrebačkim naseljima još uvijek nemaju kanalizaciju, sada je odabran izvođač radova

Zagreb: Stanovnici Lu?kog imaju problema s kanalizacijom
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
23.02.2026.
u 20:00

Pražnjenje i održavanje septičkih jama, podsjetimo, stvaralo je i velike troškove pa je Gradska skupština 2024. donijela odluku da će pražnjenje biti besplatno, odnosno da će taj trošak snositi Grad.

U 21. stoljeću još uvijek postoje dijelovi grada koji nisu priključeni na kanalizaciju. Mještani u Lučkom i Ježdovcu tako već više od 25 godina čekaju na kanalizaciju, a uskoro bi ju mogli dobiti. Za izvođača radova odabrana je zagrebačka tvrtka BK montaža. Na natječaj je pristiglo devet ponuda, a ona BK montaže, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocijenjena je najboljom pa se ugovor planira sklopiti na nešto više od 15.700.000 eura s PDV-om za gotovo 31 kilometar kanalizacije. Protiv ove odluke, spomenimo, moguće je uložiti i žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana. A rok za završetak radova je tri godine od dana sklapanja ugovora, kažu iz Grada. 

Mreža će se sastojati od glavnih i sekundarnih kanala koji se spajaju na tri glavna kolektora smještena u Puškarićevoj, Ventilatorskoj i Ježdovečkoj ulici. Zbog konfiguracije terena, u pojedinim ulicama u Ježdovcu (Mikulini i Kušnjačići) te u Lučkom (Ivičeki, Dolenica, Rožmanka, Strača, Unčanska, Lučki odvojak, Vrbice, Vrbice I, III i V) predviđena je izgradnja crpnih stanica koje će omogućiti odvodnju prema glavnim kanalima.

Pražnjenje i održavanje septičkih jama, podsjetimo, stvaralo je i velike troškove pa je Gradska skupština 2024. donijela odluku da će pražnjenje biti besplatno, odnosno da će taj trošak snositi Grad . "Od 1. svibnja gradsko poduzeće Vodoopskrba i odvodnja (ViO) preuzima uslugu pražnjenja septičkih jama koju su do sada pružali privatni koncesionari građanima kojih je, po procjenama oko 10.000. Isto tako će od tada usluga pražnjenja septičkih jama za građane postati besplatna tj. troškovi iste će se pokriti iz gradskog proračuna. Time ispravljamo dugogodišnju nepravdu jer samo sedam posto kućanstava u Zagrebu nije priključeno na mrežu javne odvodnje, a da stvar bude gora oni su dosad plaćali skuplju uslugu od građana koji su spojeni na javnu kanalizaciju”, rekao je tada zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ključne riječi
Zagreb Ježdovec Lučko kanalizacija

