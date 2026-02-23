Naši Portali
REZIME

Ovog vikenda zagrebačka policija utvrdila 1301 prekršaj, jedan tip uvjerljivo prednjači

Zagreb: Na križanju Ilice i Mesni?ke policija zaustavlja automobile
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
23.02.2026.
u 13:00

Najviše izmjerene koncentracije alkohola kod vozača i vozačica zabilježene su bile u subotu, 21. veljače.

U noćnim satima u dane vikenda, od 20. do 23. veljače na području Policijske uprave zagrebačke provedena je preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora vozila i vozača, priopćili su iz Policijske uprave zagrebačka. Riječ je o akciji suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja kao što su prekršaji vožnje pod utjecajem alkohola, droga, prekoračenja dopuštene brzine, nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, upravljanje vozilom prije stjecanja prava i pod zabranom i drugih prekršaja koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

Tom prilikom utvrđen je ukupno 1301 prekršaj, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačka, a od čega 353 prekršaja nepropisne brzine, 178 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 106 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 91 prekršaj nepropisne uporabe mobitela, 52 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom, pet prekršaja upravljanja pod zabranom, tri prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te 513 ostalih prekršaja.

Najviše izmjerene koncentracije alkohola kod vozača i vozačica zabilježene su bile u subotu, 21. veljače, kada je oko 23.40 sati na Medveščaku 46-godišnjak upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka s 2,83 g/kg alkohola u organizmu. Malo kasnije istoga dana, oko pola jedan ujutro na području Medveščaka, 54-godišnjakinja upravljala je, pak, osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem od 1,59 g/kg alkohola u organizmu. Oba vozača su isključena iz prometa, uhićena i smještena u posebnu prostoriju do triježnjenja i dovođenja na nadležni prekršajni sud, kazali su iz Policijske uprave zagrebačka.

Od 178 prekršaja vozača s alkoholom u organizmu, kod 15 vozača (9,5%) alkotestom je utvrđeno da koncentracija alkohola u organizmu viša od 1,5 g/kg, dok je kod 26 mladih vozača (14,6%) također potvrđena prisutnost alkohola.
Ključne riječi
Policijska uprava zagrebačka Zagreb

