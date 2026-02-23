Dogovor kuću gradi ili, u ovom slučaju, nadstrešnicu. Evo kako je privatna parcela riješila problem zagrebačkog kvarta

U zagrebačkom naselju Sveta Klara dovršena je nova autobusna stanica, a radovi na pratećoj ogradi ulaze u samu završnicu. Kako su izvijestili iz Mjesnog odbora Sveta Klara, projekt je realiziran u suradnji s predstavnicom stanara koja je ustupila prostor za postavljanje nadstrešnice, dok je Mjesni odbor preuzeo obvezu postavljanja ograde.

Nova nadstrešnica već je postavljena i stanica je u funkciji, a dovršetak ograde očekuje se uskoro. Iz Mjesnog odbora ističu kako je inicijativu vodila većina u Vijeću, naglašavajući važnost suradnje i konkretnog rada na terenu. – Ovu inicijativu vodila je većina u Vijeću Mjesnog odbora Sveta Klara, kroz suradnju i konkretan rad na terenu. Hvala svima koji su sudjelovali u realizaciji – poručili su.