REAKCIJE PLJUŠTE

Izglasali naplatu, pa se iznenadili zoni? U Laništu i Trnskom ne znaju kako su završili u skupljoj tarifi, ostali kvartovi pokrenuli ankete

Autor
Hana Ivković Šimičić
23.02.2026.
u 13:13

Među stanovnicima kvartova došlo je do prave lavine reakcija. Posebice su glasni oni u Laništu, koji po društvenim mrežama sve glasnije traže sazivanje nove sjednice vijeća mjesnog odbora gdje bi se od naplate parkiranja odustalo

Nakon što je Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb-zapad većinom glasova podržalo zahtjeve mjesnih odbora u Laništu i Trnskom da uđu u sustav naplate parkiranja u metropoli, među stanovnicima kvartova došlo je do prave lavine reakcija. Posebice su glasni oni u Laništu, koji po društvenim mrežama sve glasnije traže sazivanje nove sjednice vijeća mjesnog odbora gdje bi se od naplate parkiranja odustalo. Dio stanara pozvao je i na masovno slanje mailova Gradskoj skupštini, Gradu Zagrebu, gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću osobno te predsjedniku Vijeća gradske četvrti Nebojši Aleksiću, gdje od nadležnih traže stopiranje uvođenje naplate dok se u Laništu ne provede zbor građana. 

– Je, ispala je dosta velika buna u kvartu. Bilo je za očekivati, i postoje načini da se stvari vrate na staro. Piše se po grupama, ljudi su nezadovoljni jer se išlo u to bez nekakve javne rasprave – kaže Antun Petrić, vijećnik iz Mjesnog odbora Lanište. A ne samo da ulaze u naplatu parkiranja, ispostavilo se, već će ova dva novozagrebačka kvarta biti uvrštene u drugu najskuplju zonu, gdje sat vremena stoji 70 centi, a povlaštena mjesečna karta 5,30 eura.

Na službenim gradskim stranicama, gdje se mogu pregledati dokumenti sa sjednica mjesnih odbora i četvrti, nalaze se zaključci u kojima mjesni odbori Lanište i Trnsko traže da se i kod njih parkiranje naplaćuje. – Vijeće predlaže da se na području Mjesnog odbora Lanište uvede naplata parkiranja na svim javnim parkiralištima, da se ista svrstaju u II. parkirališnu zonu te da MO Lanište bude zaseban parkirališni blok u kojem će stanari moći parkirati pod povlaštenim uvjetima – navodi se u dokumentu. 

Umjesto da lijepe kazne, nekanam omoguće legalno parkiranje
Ulazak u drugu zonu je, međutim, vijećnicima izgleda prvi glas. – Druga zona? Blok? Mi nismo nikakvu zonu ni blokove spominjali kad smo usvajali zaključak, samo smo glasali o tome da se mjesni odbor uvrsti u naplatu parkiranja ili ne – pomalo iznenađeno odgovara nam Petrić kad smo ga pitali zašto se mjesni odbor odlučili da kvart uđe baš u ovu zonu naplate parkiranja. Zaključak s identičnim tekstom nalazi se i na dnevnom redu sjednice MO-a Trnsko, održane prošlog ponedjeljka. 

 – Kad smo usvajali zaključak nismo eksplicirali zonu i blokove jer će to ionako kasnije biti uređeno detaljnije. Tekstualni zaključak kako je sada objavljen složili su u Uredu za mjesnu samoupravu, naš je bio nešto drukčije formuliran. No, to nam u biti ne mijenja stvari nešto bitno, još je vrlo malo ostalo lokacija u trećoj zoni naplate. Mi taj zaključak ionako moramo prvo verificirati na sljedećoj sjednici mjesnog odbora – rekao je predsjednik vijeća u Trnskom Radovan Bjeloš.

U svakom slučaju, potezi dvaju kvartova u Novom Zagrebu potaknuli su i druge da potaknu javne razgovore o uvođenju naplate parkiranja. U Jaruščici i Remetinečkom gaju pokrenuli su anketu u kojoj susjede pitaju žele li da se i kod njih parkiranje naplaćuje, a u trenutku pisanja ovog teksta velika ih je većina bila protiv. No i nema smisla uvoditi naplatu u cijeloj četvrti, drži njen šef Nebojša Aleksić. – U Savskom gaju neće naplatu, u Kajzerici to nije potrebno.  A ako ljudi u Laništu žele zbog građana, reagirat ćemo – kazao je. 

Razgovor o temi se, spomenimo, proširio i izvan granica Novog Zagreba, pa je tako vodstvo mjesnog odbora Rudeša javno izjavilo da nikakvu naplatu ne planiraju, niti će to ikada učiniti. – Smatramo da bi takva odluka dodatno financijski opteretila naše sugrađane, bez prethodne analize stvarnih potreba i bez osiguranja adekvatnih infrastrukturnih rješenja. Rudeš je prvenstveno stambeno naselje u kojem parkirališna mjesta većinom koriste sami stanovnici. Vijeće MO Rudeš nije predložilo, neće predložiti i neće podržati uvođenje naplate parkiranja ako inicijativa dođe s viših instanci – istaknuli su. U Črnomercu se, pak, uvođenje naplate razmatra za područje Jelenovca, no to bi se trebalo, inzistira vijećnik gradske četvrti Vedran Jerković, gledati kao zaseban slučaj. 

– Ovdje su to građani sami tražili, održali su zbor, svi su za to, problem imaju tamo ozbiljan. To nema nikakve veze s ovim u Novom Zagrebu što Tomašević nameće – napominje Jerković.  Kako će u konačnici izgledati nova gradska "karta" zona naplate parkiranja,  podsjetimo, odlučit će u konačnici velika analiza koja se upravo priprema. U njoj će se detaljno prostudirati kako funkcionira parkiranje u svakoj od 17 gradskih četvrti, a zatim će se donijeti dokument koji predlaže kako bi se trenutačni sustav trebao preustrojiti. 

trnsko Lanište Novi Zagreb parkiranje

