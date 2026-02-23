Ni kriv ni dužan! Jedna je zvjerka slučajno upala u lovku za lisicu u zagrebačkom Graberju

Vode skroviti život, a iz svojih jazbina jazavci izlaze noću. A kako je jedan od njih, sasvim nevino, završio u klopki u Graberju objasnili su iz zagrebačkog Zoološkog vrta na svojim društvenim mrežama.

Jedan je Zagrepčanin, koji živi na zapadu grada, prijavio da mu lisica napada patke. Djelatnici Programa zaštite divljači reagirali su na njegovu žalbu i ondje, tako, postavili lovku kako bi lisicu mogli preseliti na sigurno mjesto gdje neće ugrožavati peradi i gdje će moći mirno živjeti, kazali su iz Zoološkog vrta.

No, mamac je privukao krivu zvjerku – jazavca. Bez razmišljanja, djelatnici su ga odlučili vratiti u njegovo prirodno stanište. Sve se to zbilo početkom mjeseca, a iz Zoološkog vrta sada su na svojim društvenim mrežama podijelili snimku kako bi skrenuli pozornost na rad Programa zaštite divljači. Što se lisice iz Graberja tiče, još nije dolijala, dodali su. Lovka je još uvijek tamo, mamac je netaknut, dok su sve patke na broju. Ako se lisica uskoro ne pojavi, lovka će se ukloniti, poručili su iz ZOO-a.