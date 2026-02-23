Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SNIMILI DJELATNICI ZOOLOŠKOG VRTA

Ni kriv ni dužan! Jedna je zvjerka slučajno upala u lovku za lisicu u zagrebačkom Graberju

Zagreb: Na Zagrebačkom Velesajmu otvoren je Zagrebački sajam lova
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
23.02.2026.
u 14:58

Sve to zbilo se početkom mjeseca, a iz Zoološkog vrta sada su na svojim društvenim mrežama podijelili snimku kako bi skrenuli pozornost na rad Programa zaštite divljači.

Vode skroviti život, a iz svojih jazbina jazavci izlaze noću. A kako je jedan od njih, sasvim nevino, završio u klopki u Graberju objasnili su iz zagrebačkog Zoološkog vrta na svojim društvenim mrežama.

Jedan je Zagrepčanin, koji živi na zapadu grada, prijavio da mu lisica napada patke. Djelatnici Programa zaštite divljači reagirali su na njegovu žalbu i ondje, tako, postavili lovku kako bi lisicu mogli preseliti na sigurno mjesto gdje neće ugrožavati peradi i gdje će moći mirno živjeti, kazali su iz Zoološkog vrta.

No, mamac je privukao krivu zvjerku – jazavca. Bez razmišljanja, djelatnici su ga odlučili vratiti u njegovo prirodno stanište. Sve se to zbilo početkom mjeseca, a iz Zoološkog vrta sada su na svojim društvenim mrežama podijelili snimku kako bi skrenuli pozornost na rad Programa zaštite divljači. Što se lisice iz Graberja tiče, još nije dolijala, dodali su. Lovka je još uvijek tamo, mamac je netaknut, dok su sve patke na broju. Ako se lisica uskoro ne pojavi, lovka će se ukloniti, poručili su iz ZOO-a. 
Ključne riječi
Zoološki vrt Grada Zagreba Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Konferencija za medije Kluba zastupnika Liberali
2
UOČI SKUPŠTINE

Opozicija žestoko udarila na Tomaševića zbog ustavne tužbe: 'Trg bana Jelačića nije njegov privatni plac'

"Umjesto da se bavimo smećem, cestama, infrastrukturom, javnim prijevozom, vrtićima - mi se bavimo tko je formalno postavio pozornicu na Trgu bana Jelačića tijekom dočeka reprezentacije. Imputira se opet Gradskoj skupštini da je najveći problem Grada Zagreba ustavna povreda zbog rukometnog dočeka. Imamo puno prečih problema u Zagrebu", kazala je Dina Dogan

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!