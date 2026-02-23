Nova oprema za sedam zagrebačkih bazena! Stiže i ovaj uređaj od 27 tisuća eura

Nešto manje od 200.000 eura kane potrošiti u zagrebačkoj ustanovi Upravljanje sportskim objektima (USO), za opremu na bazenima. Riječ je, točnije, o opremi za sportove na vodi koji se inače provode u gradskim sportskim objektima, poput plivanja i vaterpola, a među stavkama koje se nabavljaju uglavnom se nalaze golovi, mreže, pruge za bazene, daske, te drugi popratni materijali za treninge i natjecanja.

Budući da se na gradskim bazenima, poput kompleksa Svetice, redovito održavaju plivačka i druga natjecanja, u detaljima natječaja vrijednost 170 tisuća eura stoji da sva oprema mora biti nova i nekorištena te udovoljavati svim zakonskim standardima te, naravno, pravilima Svjetske organizacije vodenih sportova (World Aquatis) i Europske plivačke federacije (European Aquatis).

Nova oprema ići će prema sedam gradskih bazena: Svetice, Novi Jelkovec, Mladost, Šalata, Iver, Utrina te Zimsko plivalište mladost. A što se konkretno nabavlja? U Novi Jelkovec stići će mreže za golove i oznake za vaterpolo pruge, Svetice će dobiti ukupno tridesetak novih pruga od 25 i 50 metara te set plivačkih pruga za vaterpolo igralište koja udovoljavaju svjetskim standardima, vaterpolo golove za djecu i odrasle, a u Sportski park Mladost dostavit će se dodirne ploče za plivače te 10 pruga za bazen.

Pruge i vaterpolo golovi stižu i u Zimsko plivalište Mladost, a skakači će se obradovati što će dobiti dvije nove daske za skokove u vodu. Sportaši koji treniraju na Šalati i u Utrini također će dobiti nove daske, golove i bazenske pruge, a u Iver će stići 10 komada novih trenažnih pruga od 25 metara.

Osim pruga i slične opreme, USO nabavlja i jedan centralni mjerač procijenjen na 27.000 eura. Riječ je o suvremenom uređaju za mjerenje vremena, zajedno s mobilnom instalacijom i startnim uređajem, služit će za praćenje vremena na natjecanjima, a mora biti opremljen svom popratnom tehnikom i tehnologijom u skladu sa pravilnikom Svjetske organizacije vodenih sportova. Natječaj traje do 24. ožujka, a nekon što se odabere najbolji ponuditelj, potpisat će se ugovor koji će trajati 90 dana.