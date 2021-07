Trebao je biti dovršen na jesen, ali još ga nema. Gdje je pothodnik u Trnskom?

Umjesto 20, pješačili bi klinci iz Trokuta 10 minuta do škole u Trnskom. No, nije to glavni razlog zbog kojeg stanovnici što prije žele pothodnik između ta dva novozagrebačka naselja koji im je obećan lani. Na prvom im je mjestu, kažu, sigurnost djece, a ona je ugrožena jer nerijetki prečacem preko pruge i livade idu od kuće do škole. I do ove jeseni, odnosno početka školske godine, pothodnik je trebao biti sagrađen, ali još nema ni naznaka o početku radovima. Pobunili su se stoga na društvenim mrežama, a najviše ih zanima gdje je zapelo i hoće li ga uopće na kraju biti.

Dvije faze, rokovi nepoznati

Hoće, uvjerava novi predsjednik Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad Tomislav Vukoja, ali se pothodnik morao iznova projektirati, a postupak je prolongiran. Razlog je to što mnogi stanovnici nisu željeli da bude namijenjen i automobilima, kakav je bio inicijalni prijedlog bivše vlasti, nego samo za pješake i bicikliste.

– Kad će točno početi radovi, a onda i završiti, teško je sada predvidjeti. Ovisimo o projektantima i o tome koliko će brzo izraditi novi projekt – objašnjava šef četvrti.

A u Gradu kažu da je u tijeku ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te dovršavanje glavnog projekta, nakon čega će se provesti “postupak javne nabave za odabir izvođača i zatim pristupiti izvođenju radova na izgradnji spoja”.

– Projektom je predviđena rekonstrukcija Ulice II Trokut te u nastavku gradnja nove ulice uz prugu s podvožnjakom ispod nje do spoja na Ulicu Trnsko. Zahvat se planira u dvije vremenski i redoslijedom neovisne faze. Za fazu koja obuhvaća gradnju nove ulice, uključujući podvožnjak s pješačko-biciklističkom stazom, odvodnjom i javnom rasvjetom, u pripremi je dokumentacija za postupak javne nabave za odabir projektanata izrade glavnog projekta. Dužina nove ulice s podvožnjakom iznosi oko 210 metara – navode iz gradskog Ureda za prostorno uređenje.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 28.07.2021., Zagreb - Anketa o izgradnji podvoznjaka izmedju naselja Trnsko i Trokut. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Na pitanje o rokovima, odnosno kad se može očekivati početak i završetak radova, nisu konkretno odgovorili, a u Trnskom i Trokutu nam kažu kako je pothodnik hitno potreban, a slažu se i da autima ondje nije mjesto.

– Čekamo ga već desetljećima. Živim u Trnskom 65 godina, a kad sam išla u osnovnu školu, upravo je moja prijateljica iz klupe, nažalost, stradala na pruzi dok je iz Trokuta dolazila prečacem na nastavu. Već je tada stanje bilo alarmantno, a kamoli danas kad se kvartovi šire i ima valjda triput više djece – govori Vesna Kovačić.

A ni okolo nema nogostupa

A osim što je između naselja pruga, moraju ići po blatu ili snijegu jer na livadi nema asfaltiranog puta, samo onaj “divlji”.

– Čak i kad se ide okolo, nema nogostupa. Toliko su naselja postala preizgrađena da nema ni prostora za nogostupe. Jako sam strahovala kad su moja djeca, dok su bila mala, odlazila iz Trnskog u Trokut. Ne biste vjerovali, ali vlak dođe toliko tiho da se i ne čuje – ističe Šehiza Topčagić te dodaje da se mnogi roditelji snalaze tako što svoju djecu voze autima, pogotovo kad je zima i jesen, ali to nije trajno rješenje.

Slaže se i Dino Hodžić iz Trokuta napominjući kako prošla koncepcija pothodnika s prolazom za aute nije bila dobra jer bi se tako nepotrebno remetio mir u naselju.

– Pothodnik je hitno potreban, ali na čekanje smo se već ionako naviknuli. Na kraju je najvažnije da se stvarno nešto napravi – zaključuje Petra Čulek.