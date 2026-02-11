Naši Portali
PRVI PUTNICI U OŽUJKU

FOTO/VIDEO Provozali smo se uspinjačom! Tiša je nego ikad, ima motor za kvarove, ali ni to nije sve

Autor
Hana Ivković Šimičić
11.02.2026.
u 20:00

Putovanje traje točno 64 sekunde, kao i svih godina dosad, no vožnja je sada gotovo bešumna te bez ikakvih vibracija. Zagrebačka uspinjača, koja je sada ušla u posljednju fazu revitalizacije i sveobuhvatne obnove, prve bi putnike trebala primiti za oko mjesec dana, a kako smo se i sami imali priliku uvjeriti, bit će to pozitivno iskustvo.

Kabine izvana, prema zahtjevima konzervatora, izgledaju gotovo identično starima, no sada su udobnije te modernije. Imaju grijanje i hlađenje, svjetla na stropu mogu se namjestiti da budu slabija ili jača, a dijelovi drvenih klupa mogu se sklopiti kako bi u kabinu stala i kolica za osobe s invaliditetom. Prije kretanja pušta se kratki zvučni signal, kao i u tramvaju, a u vagon je ugrađen zvučnik kako bi vozač mogao komunicirati s putnicima. A to je samo, napominje ZET-ovac Siniša Uglik, dio obavljenih preinaka.

Zagreb Uspinjača

