Tramvaji večeras neće voziti Zvonimirovom: Linijama 9 i 17 skraćene rute

Radovi u Zvonimirovoj ulici večeras od 18 do 21 sat obustavljaju tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja pa će putnike prevoziti autobusi, izvijestili su iz ZET-a. Tramvajska linija 9 za to će vrijeme prometovati do Trga žrtava fašizma, a linija 17 do maksimirskog parka.

Od danas do srijede, 6. kolovoza u 20 sati, autobusno stajalište Baštijanova, u smjeru Dugava, bit će privremeno izmješteno 150 metara sjevernije. zbog radova na rekonstrukciji plinovoda na Selskoj cesti. Napomenimo i da je od ponedjeljka obostrano autobusno stajalište Selska - Ozaljska, privremeno je izmješteno 150 metara južno od postojećeg.

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme neće pak biti u pogonu u ponedjeljak i utorak pa se za putovanje na Sljeme može koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme). Riječ je, napominju iz ZET-a, o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.