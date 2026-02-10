Naši Portali
NOVI PODACI

Je li i vama 'sjelo' toliko? Objavljen iznos prosječne plaće u Zagrebu

novac
unsplash
VL
Autor
Tanja Pernička/Hina
10.02.2026.
u 13:35

Nominalno za 1,8 posto više u odnosu na listopad i porast za 8,4 posto u odnosu na studeni 2024. godine

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za studeni 2025. iznosila je 1.698 eura, što je nominalno za 1,8 posto više u odnosu na listopad i porast za 8,4 posto u odnosu na studeni 2024. godine, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za studeni 2025. iznosila je 1.444 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za studeni 2025. isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.546 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 981 euro. U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za lanjski studeni na razini Hrvatske koja je iznosila 1.498 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 200 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za studeni 2025. iznosila je 2.434 eura, što je porast za 2,6 posto u odnosu na listopad 2025. i porast za 8,2 posto u odnosu na studeni 2024. godine.
Zagreb prosječna plaća u Zagrebu prosječna plaća

