PODACI POREZNE UPRAVE

Prodaja stanova u Zagrebu pada, a cijena kvadrata divlja. Tomašević: 'U ovome je problem!'

Zagreb: Pročelja zgrada u Vodnikovoj ulici
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
10.02.2026.
u 14:15

U 2025. prodano je 16.564 nekretnina, oko deset posto manje nego godinu ranije, dok je prosječna tražena cijena kvadrata u Zagrebu narasla na gotovo 3.700 eura

Broj kupoprodaje u Zagrebu pada, a cijene nekretnina i dalje rastu. Prema podacima Porezne uprave, u 2025. godini prodano je 16.564 nekretnina, a godinu ranije čak 18.524, što je pad od oko deset posto. Istodobno, cijene nastavljaju rasti. Prema podacima portala Nekretnine.hr, prosječna cijena kvadrata u metropoli u siječnju 2024. iznosila je 2.996 eura, godinu kasnije 3.256 eura, a početkom 2026. za kvadrat u metropoli morate u prosjeku "iskeširati" 3.737 eura. Pad prodaja zabilježen je i u ostatku zemlje. Najveći je u Primorsko-goranskoj županiji, gdje je prošle godine evidentirano 9.937 kupoprodaja, gotovo 32 posto manje nego 2024. godine, a u Zagrebačkoj županiji 12,6 posto manje.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovarajući na novinarsko pitanje na današnjoj konferenciji za medije dotaknuo se ove teme, a on "krivca" vidi u velikom broj praznih stanova. "Ono što najviše utječe na cijene nekretnina je oko 55 tisuća praznih stanova u Zagrebu. To je konzervativna procjena koju je izradilo resorno ministarstvo na temelju podataka HEP-a. Mi imamo slične podatke kada gledamo potrošnju vode i vjerujem da je taj broj praznih stanova još i veći“, rekao je.

Dodao je kako nerazmjer između novogradnje i neiskorištenih stanova potiče rast cijena. "Ako privatni sektor godišnje izgradi oko tri tisuće stanova, a oko 60 tisuća stanova je prazno, imate snažan rast cijena nekretnina i najma u Zagrebu, koji je među najvećima u Europskoj uniji. Kada govorimo o Hrvatskoj, Zagreb prednjači s obalnim gradovima“, kazao je. Naglasio je i da se problem ne može riješiti bez aktiviranja praznih nekretnina. "Bez stavljanja u funkciju nekretnina koje su prazne, koje se ne koriste ni za stanovanje ni za iznajmljivanje stanovnicima Zagreba, pa čak ni za turistički najam, taj se problem neće moći riješiti. To ne može riješiti Grad Zagreb sam, nego jedino Vlada“, zaključio je.

Ključne riječi
Tomislav Tomašević nekretnine Zagreb

