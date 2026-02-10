Nabavljaju ih kao kućne ljubimce, a onda one završe u prihvatnom centru zagrebačkog ZOO-a. Evo za koliko kornjača ondje brinu

Prihvatni centar za invazivne vrste kornjači u Zoološkom vrtu Grada Zagreba u posljednje dvije i pol godine smjestio je čak 1216 crvenouhih i žutouhih kornjača, priopćili su na svom Facebook profilu. Riječ je o jedinakama vrste latinskog naziva Trachemys scripta koje u prirodi ugrožavaju zavičajne vrste kornjača.

– Jedinke vrste Trachemys scripta smještamo u Prvo maksimirsko jezero i njegov kanal. Prihvatni im centar omogućuje život, no onemogućuje odlazak u okolnu prirodu – kazali su iz Zoološkog vrta i dodali kako najviše kornjača invazivne vrste stiže upravo iz Zagreba. Prošle su godine prihvatili samo dvjestotinjak jedinki, rekli su iz Zoološkog vrta, što znači da se njihov broj kod građana i u prirodi Hrvatske smanjuje.

Ova invazivna strana vrsta kornjače inače obuhvaća podvrste crvenouhu, žutouhu i kumberlandsku kornjaču te hibride crvenouhih i žutouhih kornjača, a sada je postala prijetnja bioraznolikosti. U Hrvatsku su stigle posredstvom ljudi koji su ih nabavljali kao kućne ljubimce. Kada bi kornjače dosegnule svoju punu veličinu, ljudi bi ih odbacili u prirodu gdje su se dalje razmnožile i zauzele stanište, hranu i mjesta za sunčanje domaćim kornjačama.