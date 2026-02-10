Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INVAZIVNA VRSTA

Nabavljaju ih kao kućne ljubimce, a onda one završe u prihvatnom centru zagrebačkog ZOO-a. Evo za koliko kornjača ondje brinu

Zagreb: Topli ljetni dan u Zoološkom vrtu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ana Vrbanek
10.02.2026.
u 14:03

– Jedinke vrste Trachemys scripta smještamo u Prvo maksimirsko jezero i njegov kanal. Prihvatni im centar omogućuje život, no onemogućuje odlazak u okolnu prirodu – kazali su iz Zoološkog vrta

Prihvatni centar za invazivne vrste kornjači u Zoološkom vrtu Grada Zagreba u posljednje dvije i pol godine smjestio je čak 1216 crvenouhih i žutouhih kornjača, priopćili su na svom Facebook profilu. Riječ je o jedinakama vrste latinskog naziva Trachemys scripta koje u prirodi ugrožavaju zavičajne vrste kornjača. 

– Jedinke vrste Trachemys scripta smještamo u Prvo maksimirsko jezero i njegov kanal. Prihvatni im centar omogućuje život, no onemogućuje odlazak u okolnu prirodu – kazali su iz Zoološkog vrta i dodali kako najviše kornjača invazivne vrste stiže upravo iz Zagreba. Prošle su godine prihvatili samo dvjestotinjak jedinki, rekli su iz Zoološkog vrta, što znači da se njihov broj kod građana i u prirodi Hrvatske smanjuje.

Ova invazivna strana vrsta kornjače inače obuhvaća podvrste crvenouhu, žutouhu i kumberlandsku kornjaču te hibride crvenouhih i žutouhih kornjača, a sada je postala prijetnja bioraznolikosti. U Hrvatsku su stigle posredstvom ljudi koji su ih nabavljali kao kućne ljubimce. Kada bi kornjače dosegnule svoju punu veličinu, ljudi bi ih odbacili u prirodu gdje su se dalje razmnožile i zauzele stanište, hranu i mjesta za sunčanje domaćim kornjačama. 

Ključne riječi
Zoološki vrt Grada Zagreba Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PREDSTAVLJENA CENTRALNA STRANICA VRTIĆA

Tomašević: U vrtiće ulažemo više nego što iznosi proračun cijele jedne Rijeke

– Nema više lutanja. Mislim da to možemo staviti kao neki kratki slogan koji objašnjava što smo htjeli. Grad Zagreb postavio si je cilj da razvije najkvalitetniji i najbolji sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, i svakodnevnim radom svih zaposlenika gradskih vrtića to ostvarujemo – kazala je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!