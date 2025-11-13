O slučaju vršnjačkog nasilja oglasili su se iz Grada Zagreba: 'Ovakvo ponašanje najstrože ćemo sankcionirati'

Kako je Večernji list jutros objavio, jučer u popodnevnim satima došlo je do teškog slučaja vršanjačkog nasilja na novozagrebačkom školskom igralištu. Kako nam je ispričala uznemirena majka, njeno desetogodišnje dijete pretukli su vršnjaci koji su, navodno, imali bokser. Ovaj ružni incident potvrdila nam je ravnateljica škole koja je najavila poduzimanja potrebnih pedagoških mjera, a o slučaju su se za Večernji oglasili i iz Grada Zagreba.

– Riječ je o incidentu koji se jučer u popodnevnim satima dogodio na rukometnom igralištu škole. Odmah po zaprimanju obavijesti, škola je postupila po protokolu, izvršila uvid u snimke videonadzora te o događaju obavijestila policiju. Usporedno, škola upravo provodi razgovore s učenicima i roditeljima te će po završetku istih, sukladno protokolu, o svemu pisano obavijestiti i druga nadležna tijela.

Grad Zagreb i gradske odgojno-obrazovne ustanove mjesto su nulte tolerancije na nasilje te će unutar dostupnih ovlasti svako nasilje i neprihvatljivo ponašanje biti najstrože sankcionirano. Podsjećamo da je s ciljem jačanja sustava prevencije Grad raspisao javnu nabavu za provedbu edukacijskih programa usmjerenih na učinkovitu prevenciju vršnjačkog nasilja usmjerenu prema roditeljima, zaposlenicima škola te organizacije civilnog društva. Pored navedenog, Grad Zagreb donio je 2024. godine Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja, u sklopu kojeg se provodi širok niz preventivnih mjera.

Na prvome je mjestu projekt Grada Zagreba s UNICEF-om i Centrom Luka Ritz pod nazivom „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“, koji se trenutno provodi u 26 zagrebačkih osnovnih škola. Cilj je uključiti sve škole u Zagrebu u ovaj kvalitetan preventivni program, koji osnažuje cjelokupnu školsku zajednicu za borbu protiv nasilja. Centar i Savjetovalište Luka Ritz dugi niz godina radi s djecom s poremećajima u ponašanju, a Grad Zagreb ove godine ulaže u novu lokaciju za centar na zapadu Zagreba, te će tijekom 2026. godine udvostručiti broj zaposlenih kako bismo pružili snažniju podršku školama.

Centar za zdravlje mladih također izravno pruža podršku školama: u Centru je zaposleno 6 dodatnih psihologa te Centar kontinuirano, bez potrebe za uputnicom, pruža psihološku pomoć djeci i mladima. Pored navedenih primjera, Grad Zagreb od sredine 2023. g. povećava financiranje i drugih gradskih zdravstvenih i socijalnih ustanova koje skrbe za zdravlje i dobrobit djece i mladih, te financira i provodi niz programa u vrtićima i školama. U težim slučajevima poremećaja u ponašanju Grad Zagreb financira školama dodatnu potporu stručnjaka.

Također, budući da se značajan dio nasilja među vršnjacima odvija u online okruženju te u cilju da doprinesemo smanjenju negativnog utjecaja digitalne tehnologije na djecu na početku školske godine Grad Zagreb je izdao preporuku školama o zabrani korištenja mobitela u školama, poručili su.