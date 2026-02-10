Tri milijuna eura kasnije, opet radovi! Ova zagrebačka tržnica nije otvorena niti godinu dana, već ide na popravak, evo kakav

Nakon više od pola stoljeća, Vrapče je dobilo novi suvremeni tržni prostor i važno društveno središte naselja! Pohvalio se, prije točno godinu dana, ovako gradonačelnik Tomislav Tomašević netom završenim radovima na zapadu grada. Gradnju novog placa stanari su priželjkivali godinama, a Grad je u moderno zdanje s podzemnom garažom uložio više od tri milijuna eura. No, odmah po njegovu otvaranju, kupci i prodavači zamijetili su probleme.

Vanjska terasa loše je natkrivena, ispostavilo se, te ne pruža zaštitu protiv vjetra i kiše, a zbog premale kvadrature, nitko ne želi zakupiti unutarnje lokale koji bi, među ostalim, trebali poslužiti kao pekarnica, mesnica, ribarnica i kafić. Modernu vrapčansku tržnicu, zato, danas gotovo nitko više ne posjećuje pa Grad, samo godinu dana od otvorenja, priprema njenu rekonstrukciju. Javna nabava vrijedna 80.000 eura u postupku je savjetovanja s potencijalnim ponuditeljima, a prema natječajnoj dokumentaciji, planiraju se preinake koje će unutarnje prostorije učiniti prihvatljivijima za buduće zakupce.

– Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija postojećeg objekta tržnice Vrapče s ciljem poboljšanja funkcionalnosti, uređenja i tehničkih uvjeta korištenja prostora. Zahvatom se predviđa demontaža elemenata pročelja i stolarije, uklanjanje pregradnih zidova i premještanje elektroinstalacija. U unutrašnjem prostoru uklanjaju se pojedini pregradni zidovi i prema tome prilagođavaju instalacijski sustavi i završne obloge. Prema novom rješenju, zatvaraju se pretprostori placa, čime se povećava površina zatvorenog dijela objekta. U unutrašnjosti se izvodi uklanjanje dijela pregradnih zidova, čime se prilagođava organizacija prostora. Projektom rekonstrukcije nije obuhvaćena cijela zgrada, već se obuhvat zahvata odnosi na dio prizemlja unutar kojeg se nalaze poslovni prostori za prodaju mesa, peradi, ribe i cvijeća – detaljizira se u glavnom projektu natječaja kako bi se plac trebao preurediti. Unutarnji prostor prizemlja tržnice, stoji još, trebao bi se proširiti za dodatnih 11 kvadrata. U dokumentu se također ističe da će novi raspored prostorija biti efikasniji te bolje osvijetljen. Radovi bi, rekao je predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsused-Vrapče Ivan Vedak, trebali trajati tri mjeseca.

Ribarnica pretvorena u kafić, a prodavači se nabroje na prste jedne ruke. Evo kako izgleda jedna od najpoznatijih zagrebačkih tržnica

– Rečeno nam je da bi se kroz sljedećih nekoliko mjeseci trebao odabrati izvođač. Očekujemo da bi do trećeg kvartala ove godine trebalo biti sve gotovo – kazao je. Dodao je i kako ne zna hoće li tržnica zbog radova morati privremeno prestati s radom.

– Još nismo dobili konkretne informacije. Ne znam, iskreno, zašto se išlo s ovim projektom nastalim još 2017. ili 2018. godine, znajući što je potrebno zakupcima za normalno poslovanje. Ali eto, mi kao kvartovska vlast nismo imali neki upliv u te planove. Do danas smo na placu održali nekoliko javnih kvartovskih događaja, uključujući Dane Vrapča, ali činjenica je da zakupnika baš nema jer se čeka otvaranje ostalih lokala – rekao je Vedak. Da je projekt bio loš, potvrdio je ranije i dogradonačelnik Luka Korlaet.

– Nismo htjeli zaustavljati proces građevinske dozvole i gradnje, da se ona što prije dogodi. Međutim, ispostavilo se da taj naslijeđeni projekt ima određene manjkavosti – rekao je Korlaet. Stara Tržnica u Vrapču, podsjetimo, izgrađena je šezdesetih godina prošlog stoljeća te nikad nije bila obnavljana, a konkretni planovi o njenoj zamjeni počeli su prije desetak godina. Idejni projekt napravljen je 2019. godine, a natječaj za radove raspisan je u ljeto 2023. godine. Radovi su počeli u ožujku 2024. godine, dovršeni su krajem godine, a plac je službeno otvoren 22. veljače 2025. Na otvorenju gradonačelnik Tomašević je novi plac najavio kao društveni centar naselja. Potonji se plan, međutim, nije ostvario budući da smo jesenas, kad smo posjetili tržnicu, pronašli tek dva otvorena štanda.