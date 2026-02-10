Tomašević najavio potencijalno proširenje naplate parkiranja, ovaj kvart već sutra odlučuje o tome

Slušat ćemo želje mjesnih odbora, a za ostalo ćemo napraviti analizu, komentirao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević mogućnost proširenja sustava naplate parkiranje i u drugim dijelovima metropole. A interesa za tim očito ima, pa je mjesni odbor na Trnjanskoj Savici sastavio prijedlog kojim traži uvođenje određenih ulica u sustav naplate.

Ondje se, naime, sutra planira održati nova sjednica vijeća mjesnog odbora, a na dnevnom redu je, među ostalim, i uvođenje naplate kod Lastovske ulice. Planira se, točnije, iscrtavanje novih parkirališnih mjesta na parkiralištu sjeverno od Lastovske 14-20 te južno od kućnih brojeva 28-36, ali i u samoj Lastovskoj ulici između brojeva 22 i 26. Ta bi mjesta, prema prijedlogu mjesnog odobra, trebala biti i u sustavu naplate parkiranja.

Što se tiče analize sustava parkiranja koju je Tomašević danas spomenuo, riječ je 150.000 eura vrijednom natječaju kojim Grad traži autore za njenu izradu. Cilj je, kako se navodi, analiza parkirališnih kapaciteta, s posebnim naglaskom na identificiranje trenutačnog stanja, kapaciteta, razine opterećenosti i dominantnih obrazaca korištenja.

– Analiza će obuhvatiti postojeće ulične i izvanulične parkirališne površine, ali i njihove funkcionalne, prostorne i prometne karakteristike. Rezultati će omogućiti procjenu opravdanosti i učinkovitosti potencijalnog proširenja sustava naplate parkiranja te poslužiti za oblikovanje budućih mjera unutar cjelovitog modela upravljanja prometom u mirovanju – stoji u projektnom zadatku kojeg će se pri izradi dokumenta morati pridržavati njegovi autori.

Ovom analizom će se, dakle, utvrditi treba li naplatu proširiti na četvrti koje nisu dio sustava, poput Gornje Dubrave, Sesveta i Podsljemena, a pokazat će i kako se postojeća parkirališna mjesta mogu reorganizirati tako da na ulicama bude više mjesta za pješake i druge sudionike u prometu.

Činjenica je da je samo pet posto površine metropole u zoni naplate parkiranja, navodi se u uvodu projektnog zadatka, što je četiri puta manje nego u, primjerice, Beču ili Ljubljani, a budući da Zagreb već desetljećima ima probleme s nedostatkom mjesta za parkiranje, potrebno je izraditi sustav koji je učinkovitiji i održiviji te pravedniji. – Zagreb raspolaže širokim spektrom razvojnih potencijala koji mogu znatno unaprijediti učinkovitost sustava upravljanja parkiranjem. Proširenje postojećih zona naplate ili uvođenje novih zona otvara mogućnost uravnoteženijeg prostornog opterećenja te ujednačene prometne regulacije u gradskim četvrtima – stoji u dokumentu.