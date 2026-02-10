Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
KUJU SE PLANOVI

Tomašević najavio potencijalno proširenje naplate parkiranja, ovaj kvart već sutra odlučuje o tome

Naplata parkiranja u Španskom
Jurica Galoic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.02.2026.
u 15:29

Ondje se, naime, planira nova sjednica vijeća mjesnog odbora, a na dnevnom redu je, među ostalim, i uvođenje naplate kod Lastovske ulice

Slušat ćemo želje mjesnih odbora, a za ostalo ćemo napraviti analizu, komentirao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević mogućnost proširenja sustava naplate parkiranje i u drugim dijelovima metropole. A interesa za tim očito ima, pa je mjesni odbor na Trnjanskoj Savici sastavio prijedlog kojim traži uvođenje određenih ulica u sustav naplate. 

Ondje se, naime, sutra planira održati nova sjednica vijeća mjesnog odbora, a na dnevnom redu je, među ostalim, i uvođenje naplate kod Lastovske ulice. Planira se, točnije, iscrtavanje novih parkirališnih mjesta na parkiralištu sjeverno od Lastovske 14-20 te južno od kućnih brojeva 28-36,  ali i u samoj Lastovskoj ulici između brojeva 22 i 26. Ta bi mjesta, prema prijedlogu mjesnog odobra, trebala biti i u sustavu naplate parkiranja. 

Što se tiče analize sustava parkiranja koju je Tomašević danas spomenuo, riječ je 150.000 eura vrijednom natječaju kojim Grad traži autore za njenu izradu. Cilj je, kako se navodi, analiza parkirališnih kapaciteta, s posebnim naglaskom na identificiranje trenutačnog stanja, kapaciteta, razine opterećenosti i dominantnih obrazaca korištenja.

– Analiza će obuhvatiti postojeće ulične i izvanulične parkirališne površine, ali i njihove funkcionalne, prostorne i prometne karakteristike. Rezultati će omogućiti procjenu opravdanosti i učinkovitosti potencijalnog proširenja sustava naplate parkiranja te poslužiti za oblikovanje budućih mjera unutar cjelovitog modela upravljanja prometom u mirovanju – stoji u projektnom zadatku kojeg će se pri izradi dokumenta morati pridržavati njegovi autori.

Ovom analizom će se, dakle, utvrditi treba li naplatu proširiti na četvrti koje nisu dio sustava, poput Gornje Dubrave, Sesveta i Podsljemena, a pokazat će i kako se postojeća parkirališna mjesta mogu reorganizirati tako da na ulicama bude više mjesta za pješake i druge sudionike u prometu.

Činjenica je da je samo pet posto površine metropole u zoni naplate parkiranja, navodi se u uvodu projektnog zadatka, što je četiri puta manje nego u, primjerice, Beču ili Ljubljani, a budući da Zagreb već desetljećima ima probleme s nedostatkom mjesta za parkiranje, potrebno je izraditi sustav koji je učinkovitiji i održiviji te pravedniji. – Zagreb raspolaže širokim spektrom razvojnih potencijala koji mogu znatno unaprijediti učinkovitost sustava upravljanja parkiranjem. Proširenje postojećih zona naplate ili uvođenje novih zona otvara mogućnost uravnoteženijeg prostornog opterećenja te ujednačene prometne regulacije u gradskim četvrtima – stoji u dokumentu.

Avatar fidelio
fidelio
16:20 10.02.2026.

Jedino kamo ova politika vodi je iseljavanje na periferiju. Zašto se to tako radi, nije mi jasno, ali ne treba meni sve ni biti jasno...

CU
Cuki
16:17 10.02.2026.

Platiš porez gradu još ti naplate parking koji je napravljen od naplate poreza.

