Mladići pretučeni u centru Zagreba još su u bolnici: Imaju ozljede glave, lica i tijela

Splitski učenici ozlijeđeni u napadu maskiranih huligana jučer u samom centru Zagreba još su u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, piše Slobodna Dalmacija.
– Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati hoće li će oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb. Za sada se kod njih ne radi o težim tjelesnim ozljedama, ali se radi o ozljedama tijela, glave i lica. Njihovo opće zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svijesti, kontaktibilni, takvi su i zaprimljeni u bolnicu. Osim njih još je jedan mladić zatražio pomoć u našoj bolnici, obrađen je i pušten kući. No, konačna klasifikacija ozljeda kod dvojice mladića, ovisit će o nalazu MSCT-a, rekla je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v.d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.
Do napada je, podjsetimo, došlo na Trgu bana Jelačića jučer u popodnevnim satima. Dvadesetak maskiranih osoba napalo je drugu grupu, a o svemu se oglasila i zagrebačka policija.
– Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku – poručili su.
ako pišete o splitskim učenicima onda slobodno napišite za osobe koje su uh premlatile 'zagrebački huligani'. baš me zanima jesu li huligani dio boysa, jesu li pretučeni dio torcide, što će se dogodoti zagrebačkim učenicima kad posjete split, dal će ih prebiti huligani ili će onda pisati 'splitski huligani'.. ovo treba sasjeći u korijenu, ovo nasilje je sad eksplodiralo, i zadnji je trenutak da ga se ugasi. svako nasilje u javnosti, zatvorom kažnjavati.