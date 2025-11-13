Mladići pretučeni u centru Zagreba još su u bolnici: Imaju ozljede glave, lica i tijela

Splitski učenici ozlijeđeni u napadu maskiranih huligana jučer u samom centru Zagreba još su u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj, piše Slobodna Dalmacija.

– Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati hoće li će oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb. Za sada se kod njih ne radi o težim tjelesnim ozljedama, ali se radi o ozljedama tijela, glave i lica. Njihovo opće zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svijesti, kontaktibilni, takvi su i zaprimljeni u bolnicu. Osim njih još je jedan mladić zatražio pomoć u našoj bolnici, obrađen je i pušten kući. No, konačna klasifikacija ozljeda kod dvojice mladića, ovisit će o nalazu MSCT-a, rekla je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v.d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.

Do napada je, podjsetimo, došlo na Trgu bana Jelačića jučer u popodnevnim satima. Dvadesetak maskiranih osoba napalo je drugu grupu, a o svemu se oglasila i zagrebačka policija.

– Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku – poručili su.