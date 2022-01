"Tomaševićev prijedlog naplate komunalnog otpada izazvat će rat među susjedima"

Zagrebački HSLS-ovci u ponedjeljak su "eksperimentalnim, utopističkim i nerealnim" ocijenili prijedlog novog plana naplate komunalnog otpada u Zagrebu, a zbog neimenovanja školskih odbora, Grad Zagreb su prijavili prosvjetnoj inspekciji.

"Mi u HSLS-u smatramo da je ovaj novi predloženi plan naplate komunalnog otpada nerealan, utopistički i to je samo još jedan 'probni balon' koji će dovesti neminovno do poskupljenja usluga odvoza komunalnog otpada, a posljedično i do kaosa u prikupljanju otpada", rekao je zastupnik HSLS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Kristijan Jelić na konferenciji za novinare.

Kaže da u HSLS-u podržavaju stimuliranje u selekcioniranju otpada, ali tek kada Zagreb bude imao cjelokupno rješenje odnosno sustav koji podrazumijeva završetak centra za gospodarenje otpadom, sortirnicu i kompostanu.

"U žutim i smeđim vrećama, koje se neće naplaćivati, možemo očekivati svašta, a ne samo koristan otpad i biootpad", ustvrdio je Jelić koji smatra i da se, posljedično, može očekivati i "rat" među stanarima oko odlaganja smeća te povećanje divljih odlagališta. Neprihvatljivo im je, kaže, i kolektivno kažnjavanje stanara jer krivnja uvijek mora biti individualna.

U HSLS-u smatraju da je stoga zasad bolje da se ostane na postojećem modelu prikupljanja otpada te da, umjesto četiri posude za otpad, budu tri: za miješani komunalni otpad, za koristan otpad i za biootpad.

Predsjednik zagrebačkog HSLS-a i saborski zastupnik Darko Klasić smatra apsurdnim da se dva mjeseca nakon donošenja zakona o zabrani upotrebe plastične ambalaže u Zagrebu uvode plastične vrećice za miješani komunalni otpad, a previsoka mu je i cijena od četiri kune po vrećici.

Osim toga, dodao je, u "Čistoći" nisu predvidjeli zajednički ključ za zaključavanje spremnika, pa će svaki predstavnik stanara trebati čekati odvoz kako bi otključao spremnik.

Klasić je izvijestio da su Grad Zagreb prijavili prosvjetnoj inspekciji budući da do danas nisu izabrani školski odbori iako je još 9. kolovoza prošle godine raspisan javni natječaj za članove školskih odbora.

Po njegovim riječima, školski odbori su do 7. listopada prošle godine trebali usvojiti program i plan rada za tekuću školsku godinu, a kako to nisu učinili, ravnatelji i zaposlenici svakodnevno improviziraju kako bi osigurali neometan rad obrazovnog i odgojnog sustava.

Pozdravio je inicijative gradonačelnika Tomislava Tomaševića za uvođenjem programa građanskog odgoja u škole, a za program Škola i zajednica (ŠIZ), kojim se učenike želi uputiti u funkcioniranje i probleme života, rekao je kako je očigledno da "Gradska uprava treba prva proći taj predmet jer ne prepoznaje probleme u obrazovanju".