Tomašević: Svaka čast Marku, rasturio je u finalu i zaslužio je ovakav doček

Gradonačelnik Tomislav Tomašević nalazi se ovog nedjelje među mnoštvom koji su s velikim iščekivanjem čekali da na Trg bana Josipa Jelačića stigne Marko Purišić Baby Lasagna. Tomašević je još jednom čestitao Marku na ogromnom uspjehu na Euroviziji, ali poručio da glasove žirija - treba ukinuti.

- I dalje mi se čini kao i jučer. Svaka čast Marku i njegovom timu, rasturio je u finalu još bolje nego u polufinalu, iako su svi mislili da to nije moguće. On je osvojio prvo mjesto na Eurosongu. Razočarani smo s glasovima žirija, ali mu svaka čast, tisuće ljudi ga željno iščekuje - poručio je.

- Imao sam čast upoznati ga prije mjesec dana, oduševio me jednostavnošću i iskrenošću, čak je i ovoj situaciji kada je izgubio on dostojanstveno čestitao pobjedniku. On je super dečko i ovo sve zaslužuje - kazao je.

- Treba maknuti glasanje žirija i ostaviti sve na publici. Ovo se već po drugi puta dogodilo, i prošle godine je trebao pobijediti Finac po glasovima publike. Jako puno ljudi je navijalo za njega u Hrvatskoj jer nas oduševljava svojom skromnošću - dodao je.

Koliko je bilo zahtjevno organizirati ovakav doček u kratkom roku?

- Dosta je to zahtjevno jer smo saznali da nije pobijedio u 1 sati u noći. Bilo nam je bitno hoće li doći ili ne, obzirom da je dobio najviše glasova publike i onda smo odmah u 1.30 krenuli organizirati doček. Hvala građanima, Letu 3, Emiliji Kokić... - kazao je Tomašević.

>> FOTO Spektakularna atmosfera vlada na zagrebačkom Trgu! Svi s veseljem iščekuju Baby Lasagnu