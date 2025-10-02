Naši Portali
SLAŽE SE S ODLUKOM

Tomašević: 'Prihodi gradova će biti manji, ali apsolutno podržavam ukidanje poreza na mirovine'

Gradonačelnik Tomašević posjetio novoizgrađenu Osnovnu školu Lučko - Područni objekt Ježdovec
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
02.10.2025.
u 15:42

Kazao je i da nije točna cifra koja se pojavila u medijima od 20-ak milijuna eura koliko bi bio smanjen prihod Grada Zagreba, jer po njihovim izračunima radi se barem o tri puta većem iznosu i to za ovu godinu. Ukoliko će to stupiti sljedeće godine ili 2027., to će biti znatno više

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u četvrtak kako apsolutno podržava ukidanje poreza na mirovine unatoč tome što će to smanjiti prihode Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave, no to će bar malo olakšati život umirovljenika. "Jasno je da će to biti na štetu prihoda gradova, međutim moram reći da apsolutno se slažem s time i apsolutno to podržavam", istaknuo je Tomašević na konferenciji za novinare.

Kazao je i da nije točna cifra koja se pojavila u medijima od 20-ak milijuna eura koliko bi bio smanjen prihod Grada Zagreba, jer po njihovim izračunima radi se barem o tri puta većem iznosu i to za ovu godinu. Ukoliko će to stupiti sljedeće godine ili 2027., to će biti znatno više. 

Na pitanje novinara komentirao je Mostovu peticiju protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole, jer tvrde da je bez dovoljno konzultacija i jasnih smjernica te da se pokušava uvesti program za koji smatraju da je pretjerana seksualizacija i ideološka priča. Nevjerojatno mu je, kaže, da se bez i da se uopće krenulo u izradu kurikuluma već krenulo u napade.

Rekao je da je u njihovom izbornom programu za ove lokalne izbore bilo uvođenje zdravstvenog odgoja.  "Znači na transparentan način, prema svim akterima, prema svim biračima. I u tom smislu osnovali smo stručno povjerenstvo koje će se baviti izradom programa za izvannastavnu aktivnost zdravstvenog odgoja. Kada to povjerenstvo završi s radom prezentirati ćemo javno cijeli kurikulum. Nakon toga će, budući da se radi o neobvezujućoj izvannastavnoj aktivnosti, roditelji odabrati žele li da njihova djeca idu na tu izvannastavnu aktivnost ili ne", objasnio je.  

LL
lijepa_li si
15:52 02.10.2025.

znači i karte seksalice su odobrene i plaćene bez izrade kurikuluma?

Avatar Samodesno
Samodesno
15:46 02.10.2025.

Sorošev stipendist. Činjenica, lako provjeriva ali komentar će mi ipak obrisati ioako nema razloga.

