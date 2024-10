Tomašević najavio pet novih važnih cesta i mostova do 2028. Sada su objavili i kartu obećanja

Ipak, iz gradske uprave jutros poručuju ovo nisu obećanja za kampanju. "Radi se o investicijama koje su pripremane od samog početka mandata, a njihova realizacija započela je prošle godine s izgradnjom prve faze Branimirove." stoji u objavi na stranicama grada uz koju je objavljen i grafički prikaz gdje će se sve raditi. U Gradu ističu kako se 20 godina nisu gradile značajnije prometnice ni nove tramvajske pruge.

1+1 je 2 ili u zagrebačkom slučaju nedostatak infrastrukture + porast broja automobila jednako je gužve. U Zagrebu je snažno prisutan trend oslanjanja na osobne automobile, kojih je danas 34% više nego prije 10 godina. Taj je trend potrebno preokrenuti ogromnim investicijama u javni prijevoz koje su godinama u Zagrebu izostajale, a koje su potrebne kako bi se građani u većoj mjeri oslanjali na javni prijevoz. Stoga je Grad Zagreb pokrenuo preko 200 milijuna eura vrijednosti investicija u javni promet, odnosno u tramvaje, autobuse, tramvajske pruge, ispravljačke stanice i čitavu potrebnu infrastrukturu za moderan i pouzdan javni prijevoz, navode na Radićevom trgu.

"Istovremeno je nesporno da se veliki broj građana svakodnevno za potrebe posla i osobne potrebe oslanja na osobne automobile i cestovne pravce kroz grad, tako da je usporedno s ulaganjima u javni prijevoz. Grad Zagreb pokrenuo niz velikih investicija u cestovnu infrastrukturu: Kolakova i Branimirova na istoku, Sarajevska na jugu grada, Jarunski most i podvožnjak Medpotoki na zapadu grada te Šarengradska ulica kao novi ulaz u samo središte grada."

Govoreći o zapadu Grada, Gradonačelnik Tomašević rekao je kako se Jarunski most planira kao prijelaz preko Save u koridoru produžene Vrapčanske ulice koja će spajati Zagrebačku s Jadranskom avenijom: „Ovim projektom dobit ćemo bolju povezanost zapada grada s Novim Zagrebom, ali i dodatni izlaz na obilaznicu. Uz to, izgradit ćemo važni novi koridor tramvajske pruge koja će s Horvaćanske ceste prelaziti most i spajati se sve do buduće Nacionalne dječje bolnice u Novom Zagrebu”.

Zapadni jarunski most će biti dug 625 metara, imat će dva odvojena kolnička traka, srednji razdjelni pojas s tramvajskom prugom te obostrane pješačke i biciklističke staze. Uz izgradnju mosta, planiraju se i nove prometnice do Jadranske avenije te do Horvaćanske ceste, za koje je ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekta.



Na sjeverozapadnom dijelu grada gradit će se podvožnjak na raskrižju Ulice Medpotoki sa Alejom grada Bologne. Duljina izgradnje produžene Ulice Medpotoki je oko 400 metara, pri čemu će prometnica imati dva kolnika, razdjelni pojas te obostrane nogostupe i biciklističke staze. U sklopu ovog projekta rekonstruirat će se i dio Ulice Mahatme Gandhija gdje će se formirati i nova parkirna mjesta, dio Ulice Sigetje te dio Samoborske ceste koja se proširuje na tri prometne trake u zoni podvožnjaka, a dodat će joj se i obostrana biciklistička traka

Foto: Grad Zagreb

Podsjetimo, Grad Zagreb već gradi produljenje Branimirove ulice, gdje je do sad završena prva od tri faze, a u 2025. kreće i produljenje ulice Rudolfa Kolaka, kojima će se otvoriti sjeverni obilazni pravac na istoku grada. Sljedeći tjedan kreće izgradnja Sarajevske ceste na jugu grada, s 1,8 kilometara ceste te 2,25 kilometara tramvajske pruge koja će spojiti Aveniju Dubrovnik s Ranžirnim kolodvorom, i omogućiti puno protočniji promet na južnom ulazu u grad.



Protekli tjedan najavljen je i veliki cestovni projekt u središtu grada, izgradnja nove Šarengradske ulice, prometnice koju je odavno trebalo izgraditi da rastereti Savsku cestu i stvori novi ulaz u grad s Jadranskog mosta. „Pokrenuli smo niz doista velikih ulaganja u cestovnu infrastrukturu koje Zagreb već odavno treba i zaslužuje, a koja će se realizirati do 2028. godine i omogućiti protočniji promet te brža i sigurnija putovanja u Gradu Zagrebu”, zaključio je gradonačelnik Tomašević