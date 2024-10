Muzej vlakića odlazi u povijest: 'Ako ne pronađem kupca do 1. prosinca, maketu ću morati rastaviti'

Prostire se na dvije etaže ukupne površine 120 kvadrata, a po njoj vozi 130 lokomotiva te više od 1000 vagona. Ima i podzemnu željeznicu, autiće pogonjene indukcijskim naponom te nekoliko tisuća figurica koje prikazuju razne scene iz svakodnevnog života. Punih je 15 godina gradio Antun Urbić najveću maketu željeznice u jugoistočnoj Europi, a muzej Backo Mini Express, u koji ju je smjestio, postao je jedna od zagrebačkih atrakcija. No, govori nam, sad je primoran tu priču privesti kraju, a ne uspije li maketu prodati u sljedećih mjesec i pol, morat će krenuti u njezino rastavljanje.

Svi su tražili tko je ukrao Roka

– Moji su ljudi ove godine otišli, a meni je nakon operacije srca postalo teško raditi. U lipnju smo zatvorili vrata muzeja, a ja upravo pripremam oglas za prodaju makete. Budući kupac morat će pristati na to da ostane u postojećem prostoru, koji je u mom vlasništvu, jer se ne može transportirati. Cijena je između 110.000 i 130.000 eura, premda je vrijednost makete mnogo veća, kad se uzme u obzir koliko je vremena i materijala u nju uloženo. Iznos se može platiti u dvije ili tri rate, plus mjesečna najamnina za korištenje prostora u Gundulićevoj po dogovoru. Rok sam stavio do 1. prosinca, procijenio sam da je to dovoljno vrijeme za prodaju – kaže Backo, kako mu je nadimak.

Muzej postoji devet godina, a on i njegovi djelatnici radili su petkom i subotom te svih dana tijekom Adventa. Posjetile su ga tisuće ljudi, čudeći se nevjerojatnim detaljima željeznice. Neki pripovijedaju i priče pa je tako jedna od njih scena svećenika koji je zakasnio na misu u Gornjem Selu te se zbog toga mora opravdati okupljenim vjernicima. Ondje je i stado ovaca koje je zakrčilo cestu, među njima i crna, a jedna od željezničkih stanica prikazuje i skijalište sa žičarom.

– Gradili smo je i dorađivali 15 godina, velik novac uložili u sve te sitne detalje. Golem interes bio je od početka, a svakog Adventa bili smo puni. Međutim, zbog bolesti posljednjih godina nisam mogao voditi posao kako treba pa sam muzej morao zatvoriti – objašnjava nam Urbić.

Maketa je rađena u standardu H0, odnosno u omjeru 1:87, a obuhvaća 1500 metara pruge te više od 200 skretnica. Budući da 130 kompozicija vlakova na nju fizički ne stane, parkirani su na dva velika ranžirna kolodvora koja se nalaze iznad ulaznih vrata. Od tamo kompjutori dovode vlakove na maketu, stoji na stranicama muzeja, a potom oni naprave jedan krug i vraćaju se na kolodvor.

Backo Mini Express bio je hit među ljubiteljima maketarstva, ali i najmlađima, a posjećivale su ga i brojne novinarske ekipe iz cijelog svijeta. Koliko je postao omiljen među Zagrepčanima, govori događaj iz 2017. godine, kad je jedan posjetitelj ukrao lokomotivu imena Roko. Vodstvo muzeja objavilo je snimku počinitelja te molbu za pomoć, a društvene mreže su planule. Više od 70.000 ljudi pogledalo je snimku i pretvorilo se u internetske detektive, a troje ih je kradljivca i njegove suradnike prepoznalo kao članove dobro uhodane ekipe specijalizirane za dijelove vlakića.

Nizbrdo krenulo nakon poplave

Stvari su krenule nizbrdo u ljeto 2020. godine, kad je muzej jako stradao u poplavi koja je pogodila metropolu. Voda se morala ispumpavati, a oštećene su igraonica za djecu te radionice za stolariju, elektroniku i mehaniku. Šteta je bila procijenjena na oko 20.000 eura. Situaciji nije pomogla ni COVID pandemija te pad turizma, kao ni inflacija te, naposljetku, bolest vlasnika makete i muzeja.

– Više ne mogu raditi, morao bih nekog angažirati. Maketa mora ići u neke druge ruke – poručuje Backo.