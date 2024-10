Ovo je nova avenija koja će potpuno promijeniti izgled grada, otkrili smo i najveći problem o kojem se ne govori

Avenija za 21. stoljeće, zamišljena još u prošlom stoljeću, tako ukratko glasi opis projekta Sarajevska koji se (Novo)zagrepčanima obećava desetljećima, a sada se čini kako će ipak postati stvarnost jer gradska uprava početak radova najavila je za sljedeći tjedan. Podsjetimo, riječ je o projektu o kojem smo pisali desetke puta, a gradonačelnik Tomislav Tomašević početak radova je najavljivao već nekoliko puta još od proljeća. No, okolne zgrade uz trasu sada su dobile obavijesti da "bauštela" zbilja počinje krajem sljedećeg tjedna, a duž trase nove avenija zabodeni su i kolci koji označavaju širinu novog cestovno-tramvajsko-pješačko-biciklističkog pojasa koji će na mjestima biti i 40 metara širok. U nastavku pobrojat ćemo najbitnije informacije u vezi projekta i što sve donosi Sarajevska.

Tramvaj, bicikl, auto

Projekt novog južnog ulaza u Zagreb, kako ga se u javnosti naziva ustvari se sastoji od više odvojenih projekata koji su u različitim fazama. Ovo što je Tomašević sada najavio je početak realizacije rekonstrukcije ceste od rotora u Zapruđu do Hrelićke (1.8 kilometara). Vrijednost radova je 25 milijuna eura, od čega bi većina trebala biti europska sredstva, a rok dovršetka te dionice ceste je kraj sljedeće godine.

Drugi dio projekta u nadležnosti Grada Zagreba je izgradnja dva kolosijeka tramvajske pruge od rotora do Ranžirnog. Uz to na krajnjoj točki napravit će se okretište, a neke glasine spominju i potencijalno mjesto za servis i spremište tramvaja u budućnosti, ali takvo što samo je ideja kojoj je sklon i dio ljudi upućen u zbivanja u ZET-u. Dva postojeća spremišta u Dubravi i na Trešnjevki su dotrajala i s druge strane Save pa se nije jednom dogodilo da tramvaji ostanu "zarobljeni" u Novom Zagrebu u slučaju zastoja. Diverzifikacija bi u tom slučaju pomogla i za razvoj tramvajske mreže u ostatku Novog Zagreba gdje je zadnji metar pruge napravljen prije više od 40 godina (a u ostatku grada zadnji metar napravljen je 2000.).

Usto, osim četiri obostrana stajališta, Sarajevska će imati i skretnicu na raskrižju s Vatikanskom za koju u GUP-u postoji plan da onuda ide tramvaj koji bi prema zapadu išao kroz Podbrežje do Savskog Gaja i Blata gdje bi se spojio na novi most koji je Tomašević isto najavio. Prema istoku GUP isto predviđa da Vatikanska preko Jakuševca izbije na Savu i novim se mostom poveže s Radničkom. Koridor za prugu također je predviđen. (Naravno govorimo o dalekoj budućnosti.)

Od ceste do avenije

Vratimo se na sadašnjost. Gradnja pruge trebala bi početi do kraja godine, a završiti 2026. Cesta nazvana po glavnom gradu susjedne države, proteže se od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora odnosno hotela Porin. Riječ je o nešto više od dva kilometra prometnice na kojoj će se rekonstrukcija odvijati u fazama. Najmanje posla bit će na potezu od rotora do raskrižja s Islandskom ulicom (pored vojarne, zelene zgrade i stanice za tehnički) jer ondje je koridor za tramvaj i prometnica odgovarajuće širine već izgrađena pa će biti potrebno samo promijeniti asfalt, urediti staze za pješake i postaviti prugu.

Na potezu od Islandske do Vatikanske (pored Konzuma) radovi će uključivati gradnju novog istočnog kolnika, dok zapadni već postoji, jedino će se napraviti odvojak za benzinsku postaju koja je planirana prije Konzuma u smjeru juga. Kako će to izgledati može se vidjeti na 3D prikazu koji je objavio Grad.

Foto: Grad Zagreb

Najviše posla bit će od Vatikanske do Ranžirnog jer ondje je trenutno mala dvosmjerna cesta s po jednim trakom u svakom smjeru i bez pješačkog i biciklističkog dijela, a ondje su i stambene i poslovne zgrade te kuće kojima će nova prometnica biti pod prozorom pa će biti potrebno ugraditi i bukobrane. Nadomak raskrižja s Hrelićkom završava cestovni dio koji će graditi Grad Zagreb i počinju problemi, odnosno dio u nadležnosti Hrvatskih autocesta koje već godinama imaju spremnu dokumentaciju za vijadukt preko Ranžirnog kolodvora od raskrižja s Hrelićkom do spoja na Zagrebačku obilaznicu u čvoru Jakuševec iz kojeg će se moći nastaviti na autoceste A1, A2, A3, A4 i na upravo dovršenu A11 do Siska.

Sarajevska Foto: Grad Zagreb

Međutim HAC je čak šest puta produživao rok za natječaj (posljednji na njihovom webu je 30. listopada 2024.). Riječ je o izuzetno složenom i skupom projektu, otprilike tri puta skuplje nego dva kilometra ceste i pruge koje grad radi. Procjena je da će jednom kad izvođač bude odabran, ne bude li zastoja sve biti gotovo za dvije i pol do tri godine, što znači kad bi danas počeli (a neće) da ne bi bilo gotovo prije 2027., iako upućeni kažu da je i to jako optimistično. Drugim riječima Sarajevska, bude li dovršena u roku do kraja 2025. najmanje dvije godine vodit će nigdje! Odnosno završavati na livadi kod hotela Porin.

Tako da, "Novi južni ulaz u Zagreb" neće baš tako skoro, iako je sada bliže nego ikad. Na kraju, evo i nekoliko podataka iz projektne dokumentacije. Plan je da ograničenje brzine bude 60 km/h, na vijaduktu 80. Novom tramvajskom trasom trebala bi voziti linija 8 koja sada ide od Zapruđa do Mihaljevca, dok bi do okretišta na Ranžirnom trebala biti produžena i linija 220 koja sada vozi od Glavnog kolodvora do Dugava.