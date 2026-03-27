Tomašević na Bundeku: Šteta je kao u oluji 2023., stradalo 39 vrtića i 43 škole

Gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je Bundek, nakon čega je iznio nove podatke o šteti tijekom nevremena u Zagrebu. – Stalno su novi problemi, stotine stabala je palo na prometnice, imamo poremećaje u tramvajskoj mreži. Još uvijek je u tijeku taj veliki kvar na Maksimirskoj. Unatoč tome, i dalje tramvaji voze, ali po rjeđem voznom redu. Kompenzirali smo to autobusnim linijama – rekao je.

Broj oštećenih objekata znatno je narastao, a nove brojke stalno dolaze. – Imamo 39 vrtića oštećenih u ovom trenutku, ali taj broj stalno raste. Oštećeno je 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola. Tri osnovne škole znatno su oštećene, a to su one u Remetama, Markuševcu te OŠ Tituš Brezovački u Španskom. Većina škola će se brzo sanirati, a za ove kojima će trebati više vremena morat ćemo možda napraviti privremeni premještaj u objekte koji nisu oštećeni, nakon što prođu praznici – rekao je gradonačelnik.

Šteta je velika i na automobilima i krovovima zgrada koje je digao vjetar. – Vidjet ćemo da idemo u neke mjere financijske pomoći za građane koji nisu osigurani. Što se tiče stabala, šteta je otprilike kao i 2023. godine. Nije sigurno da građani idu u parkove dok traju ovakvi vremenski uvjeti. Fokus djelatnika Zrinjevca će biti raščišćavanje, a sve drugo će patiti, pa ako treba i košnja trave, jer sigurnost je na prvom mjestu. Dobra vijest je što sad imamo više grajfera. Broj je utrostručen u odnosu na prije tri godine.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković iz Hrvatske vatrogasne zajednice rekao je da je broj intervencija bio zaista ogroman. – U zadnja 24 sata bilježimo više od 1200 intervencija na području države, angažirano je više od 1800 vatrogasaca. Najgore je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji gdje je zajedno više od 800 intervencija. Očekujemo smirivanje vjetra da možemo krenuti u rad na visini – rekao je.

Izjavu je dala i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. – Hvala svim graskim i komunalnim službama, predstavnicima državnog sustava, vatrogascima kojih je nekoliko tisuća izašlo na teren. Želim dodati da su Hrvatske vode u okviru nadležnosti se pripremile na pojedinim pozicijama koje se smatraju rizičnima s obzirom na vodostaj. Kod Une i Kostajnice su postavljene montažno-demontažne barijere u punom profilu duge otprilike nekih 600 metara koje su se pokazale izuzetno uspješnima. Na drugim područjima su uglavnom postavljene redovne mjere, na tri područja su izvanredne mjere i ne očekuju se neki problemi – rekla je.