opasnost po život

Upozorenje Zagrepčanima: 'Ove lokacije izbjegavajte'

Vera Kadijević/Hina
27.03.2026.
u 16:41

Sanacija oštećenih područja započet će čim se steknu uvjeti za siguran rad, a provodit će se u koordinaciji s nadležnim službama Grada Zagreba

Zbog iznimno teških uvjeta, snijega i snažnog vjetra koji još ruši stabla, boravak na Medvednici i zelenim površinama Grada Zagreba te rad na otvorenom predstavljaju ozbiljnu opasnost po život, upozorili su u petak iz Hrvatskih šuma. Na višim dijelovima Medvednice trenutačno ima oko pola metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama snježni nanosi visoki i do jednog metra, izvijestili su iz Hrvatskih šuma. Dodaju kako je na terenu zabilježen veći broj srušenih i prelomljenih stabala.

Djelatnici Uprave šuma podružnice Zagreb obilaze teren i kontinuirano prate stanje, no ističu da su uvjeti za rad iznimno teški i opasni zbog snijega i jakog vjetra koji i dalje uzrokuje rušenje stabala. Sanacija oštećenih područja započet će čim se steknu uvjeti za siguran rad, a provodit će se u koordinaciji s nadležnim službama Grada Zagreba. Iz Hrvatskih šuma posebno upozoravaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, osobito u šumskim i park-šumskim predjelima poput Zelengaja, Tuškanca, Kraljevca, Jelenovca, Dotrščine, Cmroka, Maksimira, Orlovca i Remetskog Kamenjaka. Ističu kako u ovakvim vremenskim uvjetima i kraći boravak u šumi može predstavljati ozbiljan rizik zbog mogućeg iznenadnog rušenja stabala i lomljenja grana.

