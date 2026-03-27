PROBLEMI I U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Nevrijeme nije zaobišlo ni velikogorički kraj, a područje oko Samobora zabijelio snijeg

Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 17:01

– Nije ovo prevelik broj intervencija za jedno takvo nevrijeme, situacija je teža u Zagrebu i u okolici, mi odrađujemo intervenciju po intervenciju i nismo imali problema s odrađivanjem intervencija – dodao je zapovjednik vatrogasne postrojbe Velika Gorica Ivice Macekovića.

Nevrijemena praćenog jakim udarima vjetra i kišom pošteđen nije ostao ni velikogorički kraj. Vatrogasci od jučer poslijepodne imaju pune ruke posla, no stanje je, kako od zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica Ivice Macekovića doznaje portal VG danas, pod kontrolom. Do sad je odrađeno 15 intervencija, a uglavnom je riječ bila o uklanjanja srušenih stabala s prometnica.

Vatrogasci su intervenirali na području grada, ali i u naseljima Cerovski vrh, Markuševec, Okuje, Buševec, Novo Čiče i drugim. – Nije ovo prevelik broj intervencija za jedno takvo nevrijeme, situacija je teža u Zagrebu i u okolici, mi odrađujemo intervenciju po intervenciju i nismo imali problema s odrađivanjem intervencija – dodao je zapovjednik. Zbog sigurnosti djece otkazana je i nastava u svim velikogoričkim osnovnim školama kao i školama kojima je osnivač Zagrebačka županija.  Vatrogasci DVD-a Samobor na društvenim su mrežama, pak, objavili video na kojem se vidi kako je okolica grada zametena pod velikim količinama snijega.
